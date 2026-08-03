Jerry Bengtson es fichado por Potros del Olancho FC: Detalles de su contrato

Olancho, Honduras.

Sorpresa en el fútbol hondureño. El delantero Jerry Ricardo Bengtson, máximo goleador histórico de la Liga Nacional de Honduras, finalmente definió su futuro y continuará su carrera en el balompié catracho, luego de varias semanas de incertidumbre tras su salida del Olimpia. El experimentado atacante, de 39 años, había quedado como agente libre después de cerrar una etapa de ocho temporadas con el conjunto albo, donde se convirtió en uno de los referentes más importantes de la institución y dejó una huella imborrable gracias a sus goles y títulos conquistados.

Durante los últimos días surgieron varios rumores sobre el próximo destino del artillero, pero este lunes se confirmó que Bengtson seguirá compitiendo en la máxima categoría del fútbol hondureño al convertirse en nuevo fichaje del Olancho FC. El equipo olanchano sorprendió al mercado nacional al anunciar la incorporación del delantero originario de Santa Rosa de Aguán, Colón, quien llega con la misión de aportar toda su experiencia, liderazgo y capacidad goleadora a un plantel que busca ser protagonista en el torneo Apertura 2026. Jerry llegó a un acuerdo con la directiva de los Potros y firmó un contrato por una temporada, convirtiéndose en uno de los movimientos más importantes del Apertura 2026. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Las negociaciones entre ambas partes se extendieron durante varios días hasta alcanzar un acuerdo económico que satisfizo las pretensiones del futbolista, quien continuará su carrera en el conjunto olanchano. A través de sus redes sociales, los Potros oficializaron la llegada del atacante con un emotivo mensaje de bienvenida, dejando claro que confían en que Bengtson pueda convertirse en una pieza importante dentro del proyecto deportivo. "¡Bienvenido a la cabalgata, Jerry Bengtson! Hoy comienza un nuevo capítulo vistiendo los colores de Los Potros, con la ilusión de escribir una historia llena de entrega, compromiso y victorias. Esta es tu nueva casa. Nuestra afición te recibe con los brazos abiertos y el corazón listo para apoyarte en cada partido. ¡Bienvenido a Los Potros! ¡Que inicie una cabalgata llena de goles, éxitos y alegrías para toda nuestra gente!", publicó la institución.

Con este movimiento, Bengtson mantiene vigente una carrera histórica en el fútbol hondureño. El atacante suma 207 goles en la Liga Nacional, cifra que lo coloca como el máximo anotador de todos los tiempos en la competencia, superando a grandes delanteros que han marcado una época en el campeonato catracho. Ahora, el reto será escribir un nuevo capítulo con la camiseta del Olancho FC, donde compartirá vestuario con otro goleador histórico del fútbol hondureño: Rubilio Castillo, quien también llegó como refuerzo para esta temporada. La dupla entre Bengtson y Castillo genera mucha expectativa entre los aficionados, ya que ambos cuentan con una amplia trayectoria, experiencia internacional y una capacidad comprobada para encontrar el camino al gol. El cuerpo técnico de los Potros espera que esa combinación pueda convertirse en una de las más peligrosas del campeonato.



ESTRENO DE JERRY

El debut de Bengtson podría estar muy cerca. Olancho FC inició con el pie derecho su participación en el torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional al derrotar 1-0 al Estrella Roja de Danlí, mostrando desde la primera jornada su intención de competir en la parte alta de la tabla. En la próxima fecha, los Potros visitarán a los Lobos de la UPNFM, partido en el que Jerry Bengtson podría hacer su estreno oficial con la camiseta olanchana y comenzar una nueva historia en su extensa trayectoria dentro del fútbol hondureño.

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