OFICIAL: Olimpia lo confirma y toma decisión con futuro de Jerry Bengtson

Tegucigalpa, Honduras.

El Club Olimpia Deportivo confirmó este sábado la salida oficial del delantero hondureño Jerry Bengtson, quien no continuará en la institución tras finalizar su vínculo contractual con el equipo albo. De esta manera, el histórico atacante pone fin a una exitosa etapa defendiendo la camiseta del “Rey de Copas”. Bengtson llegó a Olimpia en junio de 2018 y rápidamente se convirtió en una pieza clave dentro del plantel. A lo largo de su paso por el club disputó más de 300 encuentros oficiales y dejó números impresionantes, anotando 144 goles en la Liga Nacional y otros 10 tantos en torneos internacionales de Concacaf.

Gracias a sus registros goleadores, el experimentado atacante de 39 años logró consolidarse como uno de los máximos referentes históricos de la institución y además alcanzó el reconocimiento de ser el máximo goleador en la historia de la Liga Nacional de Honduras, dejando una marca difícil de igualar en el fútbol catracho. Durante su trayectoria con el conjunto merengue, Jerry Bengtson fue fundamental en la conquista de importantes títulos. El delantero participó en la obtención de 10 campeonatos de Liga Nacional y también formó parte del plantel que conquistó la histórica CONCACAF League en 2022, uno de los logros más importantes recientes del club.