Olancho FC despide a Tilguath y tiene nuevo entrenador: fichajes y salidas

Olancho, Honduras.

Olancho FC no perdió tiempo en la elección del técnico y tras disolverse la relación contractual que tenía con el entrenador Reynaldo Tilguath, el elenco olanchano ha anunciado a su nuevo mandamás del banquillo.

Se trata del viejo conocido, el colombiano Jhon Jairo López, un entrenador con una desplegada carrera en el balompié hondureño que viene de resurgir a un Victoria que cayó en la lipidia y que aún así los sacó del último lugar.

El caleño de 57 años y cuya historia como entrenador comenzó en Las Rozas de España en 2006, dirigirá al Olancho FC por todo el 2026, con un proyecto interesante donde, por primera vez trabajará en bonanza y con expectativas diferentes. De hecho, ya estuvo presente en las graderías del Yankel Rosenthal presenciando el último juego de su equipo en el Torneo Apertura 2025.