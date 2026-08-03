Nasry Asfura inicia 72 proyectos para acelerar la recuperación de la infraestructura nacional

Tegucigalpa, Honduras.

A esto se suman mil 200 kilómetros de caminos de tierra que están siendo intervenidos después de años sin mantenimiento. Los trabajos incluyen reparación de calles, cambio de alcantarillas y reconstrucción de calzadas, facilitando el traslado de personas y la salida de productos agrícolas hacia los mercados.

El titular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Aníbal Ehrler , informó que durante este período de los primeros seis meses de gestión, ya fueron adjudicados 72 proyectos, mientras se han atendido más de dos mil 200 kilómetros de la red vial pavimentada, permitiendo mejores condiciones de circulación y mayor seguridad para quienes transitan por las principales carreteras del país con una inversión histórica, la más grande en el país.

A 187 días de Gobierno, la administración del presidente Nasry Asfura avanza en la recuperación de la infraestructura nacional, con una estrategia enfocada en poner orden, atender las necesidades urgentes y generar proyectos que mejoren la conectividad y calidad de vida de los hondureños.

La estrategia también contempla la protección del Valle de Sula, donde ya se han construido aproximadamente cinco kilómetros de escollera y 18 kilómetros de bordos, obras destinadas a reducir el impacto de la crecida de los ríos Ulúa y Chamelecón y proteger comunidades, vidas humanas, producción agrícola e inversión pública.

En materia de puentes, el Gobierno trabaja en la recuperación y sustitución de estructuras deterioradas. Actualmente existen más de 200 puentes que requieren diferentes niveles de intervención, por lo que se ha priorizado la construcción de estructuras permanentes en lugar de continuar utilizando puentes Bailey como soluciones definitivas.

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Uno de los proyectos destacados es la construcción de un nuevo puente en Arenales, Yoro, con una longitud aproximada de 460 metros y una inversión estimada de 260 millones de lempiras. La obra busca poner fin a décadas de aislamiento y brindar una conexión segura a comunidades que durante años han enfrentado interrupciones durante la temporada lluviosa.

La SIT también trabaja en corredores estratégicos como Marale-Sulaco, la conexión hacia El Medio y la carretera central de Yoro, además de la recuperación del corredor turístico hacia Tela, La Ceiba y Puerto Castilla. El objetivo es mejorar la movilidad, facilitar el comercio y conectar municipios que históricamente han permanecido rezagados en materia de infraestructura.

Ehrler mencionó que, al asumir la administración, se identificó una deuda contractual cercana a 12 mil millones de lempiras y una deuda flotante de aproximadamente cinco mil 700 millones de lempiras. Como parte del proceso de ordenamiento, ya se han destinado cuatro mil 200 millones de lempiras al pago de compromisos de proyectos ejecutados en años anteriores.

Para este año se destinan 18 mil millones de lempiras al presupuesto de infraestructura, mientras la planificación de nuevos proyectos podría elevar la inversión hasta unos 26 mil o 27 mil millones de lempiras el próximo año. La visión del presidente Asfura es que la infraestructura sea un medio para generar conectividad, producción, empleo y mejores oportunidades para los hondureños concluyó el funcionario.