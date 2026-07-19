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Matan a balazos a un hombre cerca de una iglesia en la colonia Villa Nueva en Tegucigalpa

Hasta el momento, se desconoce la identidad de la víctima

Matan a balazos a un hombre cerca de una iglesia en la colonia Villa Nueva en Tegucigalpa

El violento hecho ocurrió ayer sábado en horas de la tarde.
Tegucigalpa

Un hombre murió de forma violenta la tarde de ayer sábado en la colonia Villa Nueva de Tegucigalpa, en la zona central de Honduras.

Hasta el momento, la identidad de la víctima no ha sido establecida por las autoridades.

De acuerdo con los reportes preliminares, el ciudadano transitaba por una de las calles del sector cuando fue sorprendido por sujetos armados. Sin mediar palabra, los criminales le dispararon en repetidas ocasiones y posteriormente huyeron con rumbo desconocido.

Debido a la gravedad de las heridas, la víctima murió casi de forma instantánea en el lugar. Vecinos de la zona que escucharon las detonaciones alertaron de inmediato a las autoridades policiales.

Al lugar de los hechos se trasladaron médicos forenses para realizar el respectivo levantamiento cadavérico. Por su parte, agentes de la Policía Nacional e investigadores comenzaron con las primeras pesquisas; sin embargo, hasta ahora no se reportan pistas sobre los autores ni el móvil de este ataque mortal.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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