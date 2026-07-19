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Encuentran a dos jóvenes atados y ultimados a balazos en La Ceiba

Hasta el momento, los jóvenes no han sido identificados

Encuentran a dos jóvenes atados y ultimados a balazos en La Ceiba

Los cuerpos sin vida fueron hallados ayer en horas de la noche.
La Ceiba

La noche de ayer sábado fueron encontrados los cuerpos sin vida de dos jóvenes. El hallazgo se registró en la colonia San José de La Ceiba, Atlántida.

Hasta el momento, las identidades de los jóvenes no han sido reveladas de forma oficial por las autoridades; no obstante, se sospecha que las víctimas podrían ser los dos jóvenes reportados como desaparecidos en una colonia aledaña.

Según reportes preliminares de las autoridades, las víctimas se encontraban atadas de manos y presentaban varios impactos de bala.

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Vecinos de la zona alertaron a las autoridades policiales tras percatarse de la presencia de los cadáveres en una calle del sector.

Hasta el lugar de los hechos se trasladaron agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y personal de la Policía Nacional para recabar evidencias, con el fin de esclarecer el móvil del doble asesinato e identificar a los responsables.

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Redacción La Prensa
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