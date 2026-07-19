Encuentran a dos jóvenes atados y ultimados a balazos en La Ceiba

La Ceiba

La noche de ayer sábado fueron encontrados los cuerpos sin vida de dos jóvenes. El hallazgo se registró en la colonia San José de La Ceiba, Atlántida.

Hasta el momento, las identidades de los jóvenes no han sido reveladas de forma oficial por las autoridades; no obstante, se sospecha que las víctimas podrían ser los dos jóvenes reportados como desaparecidos en una colonia aledaña.

Según reportes preliminares de las autoridades, las víctimas se encontraban atadas de manos y presentaban varios impactos de bala.