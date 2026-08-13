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Tras 72 horas, la “ventana de vida” se hace más estrecha en Colombia

Equipos de rescate continúan trabajando en Colombia tras el terremoto de magnitud 7.4, mientras las primeras 72 horas ya se cumplieron y la posibilidad de encontrar sobrevivientes se hace más reducida.

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