Johana Bermúdez no propuso licencia de L20,000 para vender ropa usada

San Pedro Sula, Honduras

Circula en redes sociales una publicación que asegura que la diputada Johana Bermúdez propuso implementar una licencia sanitaria de 20,000 lempiras para los establecimientos dedicados a la venta de ropa usada. Sin embargo, es falso. Bermúdez negó a LA PRENSA Verifica haber realizado esa propuesta, mientras que la Secretaría de Salud (Sesal) aclaró que no se está cobrando una licencia sanitaria de 20,000 lempiras a los comercios de ropa de segunda mano. “PROPONGO QUE PAGUEN LICENCIAS SANITARIAS DE L.20 MIL PARA VENDEDORES DE ROPA USADA”, dice textualmente la imagen que acompaña la publicación que circula en Facebook desde el 13 de agosto.

La desinformación surge luego que la diputada Johana Bermúdez planteara establecer una licencia sanitaria para quienes comercializan ropa usada en Honduras. La congresista explicó que la medida busca prevenir la propagación de enfermedades como la sarna y la conjuntivitis, para las personas que realizan compras en esos establecimientos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Ante versiones difundidas en redes sociales, la Secretaría de Salud (Sesal) aclaró que no se está cobrando una licencia sanitaria de 20,000 lempiras a estos comercios. La institución también explicó que las tiendas de ropa usada únicamente deben pagar 200 lempiras por una constancia ambiental con vigencia de un año.

No hay registro

Una búsqueda en Google con las palabras clave “Johana Bermúdez” + “licencia sanitaria”, “20 mil lempiras” + “ropa usada”, no localizó la supuesta propuesta en medios de comunicación confiables ni en fuentes oficiales. También se hicieron búsquedas textuales de la presunta iniciativa en distintos motores de búsqueda y redes sociales. No se hallaron coincidencias más allá de la publicación viral, lo que indica que la frase no fue difundida de forma oficial ni replicada por fuentes verificables. Además, un rastreo en redes sociales de la cita viral condujo únicamente a la misma publicación desinformante que atribuyó falsamente a Bermúdez ese supuesto planteamiento. Lo que sí arrojó la pesquisa fue una entrevista en la que la congresista explicó que esta propuesta busca que los establecimientos que prestan servicios a la población deben contar con licencias sanitarias. Al referirse a la venta de ropa usada, señaló que estas prendas pueden transmitir enfermedades como escabiosis, sarna, tiña y conjuntivitis, entre otras que pueden afectar la salud de las personas, sin precisar ningún cobro. Además, una revisión a las cuentas oficiales de la diputada Bermúdez en Facebook , X e Instagram , tampoco arrojó resultados sobre la supuesta medida propuesta. Asimismo, una revisión del sitio web y de las redes sociales del Congreso Nacional ( 1 , 2 , 3 ), donde habitualmente se publican las iniciativas legislativas, mociones y proyectos de ley discutidos en las sesiones, no arrojó ningún registro de una propuesta presentada por la diputada Johana Bermúdez con las características que se atribuyen en las publicaciones virales. En comunicación directa con LA PRENSA Verifica, Bermúdez negó haber realizado esa propuesta. “Eso es falso”, aclaró la congresista.

Lo desmienten