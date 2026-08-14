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Es falsa imagen de ciudadano que supuestamente impide labor de censista del INE

Falso

Todas las fuentes arrojan que la información no es cierta.

No existe una fuente fiable que respalde su origen y varios indicios apuntan a que fue generada mediante inteligencia artificial

  • Actualizado: 14 de agosto de 2026 a las 15:57 -
  • Carlos Urrutia
Es falsa imagen de ciudadano que supuestamente impide labor de censista del INE

Imagen de censistas durante el evento del lanzamiento del XVIII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda en Honduras

 Imagen: Cortesía INE

San Pedro Sula, Honduras
En redes sociales circula una imagen que supuestamente muestra a una empleada del Instituto Nacional de Estadística (INE) siendo rechazada mientras intentaba realizar el XVIII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda de Honduras.

Sin embargo, la imagen es falsa. No se encontró una fuente fiable que permita establecer su origen y un análisis visual detectó inconsistencias características de imágenes generadas mediante inteligencia artificial (IA).

Además, la herramienta Sightengine estimó en un 99 % la probabilidad de que la imagen haya sido generada artificialmente.

“Empadronadores del censo en Honduras enfrentan rechazo y amenazas: la desconfianza hacia el gobierno frena el proceso”, dice literalmente parte del texto de una entrada en Facebook que ha sido compartida más de 300 veces desde el 12 de agosto.

Captura de pantalla a una publicación de Facebook hecha el 14 de agosto de 2026.

Captura de pantalla a una publicación de Facebook hecha el 14 de agosto de 2026.

(Imagen: Facebook)

El XVIII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda de Honduras, coordinado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), inició formalmente el levantamiento de datos en campo el 10 de agosto de 2026.

Después de 13 años desde la realización del último censo nacional, el proceso busca recopilar información actualizada sobre la cantidad de habitantes del país, así como sobre sus principales características demográficas y condiciones socioeconómicas.

Imagen de IA

Al realizar una búsqueda inversa en Google con la imagen que circula en redes sociales, no se encontró ningún medio de comunicación ni fuente fiable que permitiera establecer su origen.

Asimismo, una revisión de las cuentas oficiales del INE en (X, Facebook, Instagram) no permitió encontrar reportes, noticias ni publicaciones en las que aparezca la imagen difundida en redes sociales.

Un análisis detallado de la imagen permitió identificar varias inconsistencias que sugieren que fue generada mediante inteligencia artificial (IA).

Por ejemplo, una de las extremidades de la supuesta empleada del INE aparece incompleta y presenta un corte irregular.

Además, las letras impresas en su indumentaria son ilegibles y se observan anomalías en la puerta de la vivienda, como un llavín que no encaja correctamente con el cerrojo.

La imagen también fue analizada con Sightengine, una herramienta utilizada para detectar contenido generado o manipulado mediante inteligencia artificial. El resultado arrojó una probabilidad del 99% de que la imagen haya sido creada artificialmente.

Captura de pantalla a los resultados de Sightengine sobre el análisis de la imagen.

Captura de pantalla a los resultados de Sightengine sobre el análisis de la imagen.

(Imagen: Sightengine)

Por lo tanto, la imagen que supuestamente muestra a una persona impidiendo que una empleada del INE realice el XVIII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda de Honduras es falsa.

LA PRENSA Verifica ha desmentido (1, 2, 3, 4) bulos sobre el censo del INE y, además, publicó una investigación sobre la contaminación de estas narrativas.

  • Fuentes
  • Redes del INE (X, Facebook, Instagram)
    Análisis de la imagen
    Análisis de Sightengine
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VERDADERO

Cuando las pruebas son fehacientes y confirman la información.

FALSO

Todas las fuentes arrojan que la información no es cierta.

ENGAÑOSO

Contiene datos mezclados entre verdadero, falso, o sacado de contexto.

VERDAD A MEDIAS

La información es correcta pero omite elementos clave del contexto.

INEXACTO

La información que se aproxima a la exactitud.

SIN EVIDENCIA

No hay datos públicos ni alternativos para probar la información.

Carlos Urrutia
Carlos Urrutia
Periodista

Fact-checker de EL HERALDO y La Prensa Verifica, en donde combate la desinformación en línea. Conoce de SEO y periodismo digital. Estudiante de Periodismo en la UNAH.

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