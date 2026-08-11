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Es falso que el INE multe con L5,000 a quien no participe en el censo

Falso

Todas las fuentes arrojan que la información no es cierta.

El INE negó a LA PRENSA Verifica que exista una multa de 5,000 lempiras para quienes se nieguen a participar en el Censo de Población y Vivienda 2026

  • Actualizado: 11 de agosto de 2026 a las 15:46 -
  • Esperanza Ochoa
Es falso que el INE multe con L5,000 a quien no participe en el censo

Censistas que participan en el lanzamiento del Censo Nacional de Población y Vivienda.

 Imagen: Alex Pérez/EL HERALDO

San Pedro Sula, Honduras

En redes sociales circula una publicación que asegura que las personas que se nieguen a participar en el Censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) deberán pagar una multa de L5,000.

Sin embargo, la afirmación es falsa. No existe información oficial del INE que establezca una multa de L5,000 para las personas que no participen en el levantamiento censal. Tampoco se encontraron publicaciones de medios de comunicación que documenten la aplicación de esa sanción.

Además, la vocera de la institución dijo a LA PRENSA Verifica que no hay tal multa.

“Circula que persona que no se quiere censar en Honduras, pagará 5mil lempiras de multa”, dice textualmente una entrada que ha sido difundida en Facebook desde el 10 de agosto.

Captura de pantalla a una publicación de Facebook, hecha el 11 de agosto de 2026.

Captura de pantalla a una publicación de Facebook, hecha el 11 de agosto de 2026.

 (Imagen: Captura de pantalla)

Falsa multa

Una búsqueda en Google con palabras clave como “INE multa 5,000 lempiras”, “censo 2026 multa” y otras combinaciones relacionadas no permitió localizar comunicados oficiales ni información que confirme la existencia de la supuesta sanción.

LA PRENSA Verifica también revisó la información publicada en el sitio web del INE sobre el Censo de Población y Vivienda 2026.

Las publicaciones detallan aspectos relacionados con el levantamiento censal, sus objetivos, metodología y la importancia de la participación ciudadana, pero no establecen una multa de 5,000 lempiras para las personas que no sean censadas.

La revisión se extendió a las cuentas oficiales del INE en Facebook, X e Instagram, donde tampoco se localizaron publicaciones que mencionen la supuesta multa.

Contactada por LA PRENSA Verifica, Yolanda Casco, relacionadora pública del INE, negó que se estén cobrando multas a las personas que se nieguen a hacer el censo.

Con base en la revisión del sitio web y las cuentas oficiales del INE, LA PRENSA Verifica concluye que es falso que las personas que no sean censadas en Honduras deban pagar una multa de 5,000 lempiras.

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VERDADERO

Cuando las pruebas son fehacientes y confirman la información.

FALSO

Todas las fuentes arrojan que la información no es cierta.

ENGAÑOSO

Contiene datos mezclados entre verdadero, falso, o sacado de contexto.

VERDAD A MEDIAS

La información es correcta pero omite elementos clave del contexto.

INEXACTO

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SIN EVIDENCIA

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