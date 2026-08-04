Digitalización, clave para mejorar desempeño de Puerto Cortés tras caída en ranking

San Pedro Sula, Honduras.

Puerto Cortés descendió 233 posiciones en el Índice de Desempeño de Puertos de Contenedores (CPPI) del Banco Mundial, al pasar del puesto 110 en 2024 al 343 en 2025, un resultado que vuelve a poner sobre la mesa factores que inciden en los tiempos de permanencia de los buques y las mejoras pendientes en el principal puerto del país. A nivel centroamericano tampoco figura en el primer lugar, pues Puerto Limón, en Costa Rica, aparece en la posición 150, Puerto Barrios, de Guatemala, en la 151 y Balboa, en Panamá, en la 326. El índice, elaborado junto a S&P Global Market Intelligence, mide principalmente el tiempo que permanece un buque en el puerto, desde su llegada hasta su salida. El informe, que llegó a su sexta edición, encontró un ligero deterioro del rendimiento portuario mundial durante 2025, reflejado en un mayor tiempo promedio de permanencia de los buques. No obstante, el comportamiento no fue uniforme y estuvo condicionado por diferencias regionales, capacidad instalada, congestión y alteraciones en las rutas marítimas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Uno de los hallazgos destacados de esta edición es precisamente la estrecha relación entre el desempeño de los puertos y las alteraciones en las cadenas de suministro.

El informe señala que cuando los barcos pierden sus horarios y llegan al mismo tiempo que otro, pueden saturar rápidamente muelles y patios, incluso en terminales muy eficientes. Para Carlos Rivera Garín, presidente de la Asociación Hondureña de Compañías y Representantes Navieros (Ahcorena), ese contexto es importante para interpretar el resultado de Puerto Cortés, ya que el índice evalúa el funcionamiento de un ecosistema portuario y no exclusivamente el desempeño del operador. Rivera explicó que una parte del tiempo depende directamente de la capacidad de la terminal para recibir los buques y movilizar los contenedores, pero también intervienen la disponibilidad de remolcadores y pilotos, los procedimientos de las autoridades y la puntualidad con que las propias líneas navieras llegan a sus ventanas de atraque. Es por ello que considera que el resultado debe verse como la suma de varios tiempos que se acumulan durante la escala de un buque, subrayando que para reducir esas demoras es necesario corregir puntos específicos tanto en la operación como en la coordinación entre las instituciones que intervienen en el puerto. Entre los aspectos que considera necesario fortalecer está la disponibilidad de recursos para las maniobras de atraque y desatraque.