Puerto Cortés destaca en el ranking del Banco Mundial como segundo en Centroamérica y 110 a nivel global, pese a los retos del comercio marítimo internacional

Gráficos: Puerto Cortés destaca como el segundo puerto más eficiente de CA

Puerto Cortés avanzó 65 posiciones en el ranking global en comparación con 2023.​​​​

Tegucigalpa, Honduras.

Puerto Cortés se consolidó como el puerto más eficiente del CA-4 (Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua) y el segundo mejor de toda Centroamérica, según el más reciente Índice de Desempeño de los Puertos de Contenedores (CPPI, por sus siglas en inglés) del Banco Mundial y S&P Global Market Intelligence.

El ranking evalúa a 403 puertos de contenedores a nivel mundial y mide la eficiencia operativa con base en el tiempo total que los buques permanecen en puerto —una métrica clave que muestra productividad y confiabilidad logística.

En este índice a nivel regional, entre mayor puntuación, mejor desempeño, mientras que los valores más bajos o negativos reflejan mayores deficiencias operativas.

Según el informe, Puerto Cortés obtuvo un puntaje de 22 en 2024, alcanzando el puesto 110 a nivel global. La cifra confirma una tendencia ascendente después de varios años de mejora sostenida, pues en 2020 el puerto registró un puntaje de 18; en 2021, 19; alcanzó su punto más alto en 2022 con 31; luego bajo a 9 en 2023 y cerró 2024 con 22, un desempeño estable frente a la volatilidad regional.

El puesto global de Honduras significa un avance de 65 posiciones respecto a 2023, cuando ocupaba el puesto 175.

En cuanto a la eficiencia operativa, Puerto Cortés registra un aprovechamiento del 59% de las horas de atraque disponibles, según el ranking del Banco Mundial.

Lo anterior significa que más de la mitad del tiempo que los buques podrían estar atracados se utiliza efectivamente para carga y descarga, un indicador clave de productividad portuaria.

Este jueves en una conferencia de prensa, la Mesa Logística de Puerto Cortés, conformada por los principales actores de la cadena logística y del despacho aduanero, destacó los resultados obtenidos, resaltando la importancia del puerto como un nodo estratégico para la conectividad marítima global.

El contraste con los países vecinos es contundente. Costa Rica encabeza la clasificación centroamericana con 47 puntos (puesto 66 global), seguida por Honduras (22, puesto 110), Guatemala (12, puesto 145), Panamá (-42, puesto 348), Nicaragua (-70, puesto 370) y El Salvador (-98, puesto 382).

El rendimiento del Puerto Cortés es un logro técnico y una ventaja competitiva para el país. Puerto Cortés concentra la mayoría del comercio marítimo de Honduras y actúa como puerta de entrada logística del Triángulo Norte.

Su eficiencia ha permitido atraer más movimiento de carga regional, al tiempo que refuerza la imagen de Honduras como un nodo logístico confiable en el Caribe y el Atlántico occidental.

Sin embargo, el desafío no termina. Persisten limitaciones viales, altos costos energéticos y burocracia aduanera que podrían frenar el potencial de crecimiento si no se abordan de forma integral, coinciden expertos.

“Estos resultados demuestran que, incluso en contextos de alta volatilidad, los puertos de países en desarrollo pueden alcanzar niveles de eficiencia comparables con los de economías avanzadas si hay inversión, planificación y voluntad política”, destacó Nicolas Peltier-Thiberge, director mundial de Transporte del Banco Mundial.

El informe también resalta a otros puertos de economías emergentes que han seguido trayectorias similares —como Dakar (Senegal), Jawaharlal Nehru (India) y Posorja (Ecuador)—, todos ellos impulsados por alianzas público-privadas, digitalización de procesos y coordinación institucional.

Global

A nivel global, el Puerto de Yangshan, en China, lidera el ranking mundial, seguido por Fuzhou (China) y Puerto Saíd (Egipto). En cuarto lugar figura Dalian (China) y en quinto, Tánger-Med (Marruecos).

La supremacía asiática es evidente ya que más de la mitad de los 60 puertos mejor calificados pertenecen a China u otras economías de Asia oriental, impulsadas por automatización, logística integrada y fuerte inversión estatal.

En contraste, los peores calificados son Durban y Coega (Sudáfrica), con 403 y 402 puntos respectivamente, junto a Congo, Cape Town (Sudáfrica) y Freeport (Bahamas), que completan los últimos lugares de la tabla.

Eficiencia

El Índice de Desempeño de los Puertos de Contenedores (CPPI, por sus siglas en inglés), mide la eficiencia a partir del tiempo total que los buques permanecen en puerto, un indicador que refleja productividad y confiabilidad operativa.

Asimismo, el Banco Mundial asegura que las plataformas digitales, la coordinación aduanera y las alianzas sólidas son fundamentales para que los puertos tengan mejor desempeño.

"Una novedad del informe de este año es la incorporación de un análisis de tendencias multianual. Por primera vez, el CPPI examina los cambios en el desempeño portuario a lo largo del tiempo, proporcionando a las partes interesadas información sobre si el CPPI de un puerto determinado ha aumentado, disminuido o se ha mantenido estable", indica el documento.

Además de evaluar la eficiencia operativa y los tiempos de carga y descarga, el informe contrasta estos resultados con otros indicadores logísticos globales, como las tarifas de flete, los niveles de congestión y la presión sobre las cadenas de suministro.

Esta correlación permite observar cómo los cambios en el desempeño portuario tienen transformaciones más amplias en el comercio y la conectividad marítima.

Según el Banco Mundial, el CPPI busca servir como una herramienta técnica de diagnóstico y planificación, "destinada a que las autoridades portuarias, gobiernos y actores privados comprendan dónde se están logrando mejoras y bajo qué condiciones".

