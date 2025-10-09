Gráficos: Puerto Cortés destaca como el segundo puerto más eficiente de CA

A nivel global, el Puerto de Yangshan, en China, lidera el ranking mundial, seguido por Fuzhou (China) y Puerto Saíd (Egipto). En cuarto lugar figura Dalian (China) y en quinto, Tánger-Med (Marruecos).La supremacía asiática es evidente ya que más de la mitad de los 60 puertos mejor calificados pertenecen a China u otras economías de Asia oriental, impulsadas por automatización, logística integrada y fuerte inversión estatal.En contraste, los peores calificados son Durban y Coega (Sudáfrica), con 403 y 402 puntos respectivamente, junto a Congo, Cape Town (Sudáfrica) y Freeport (Bahamas), que completan los últimos lugares de la tabla.