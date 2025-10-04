Tres heridos deja aparatoso accidente vial en Puerto Cortés

Al menos tres personas resultaron heridas tras un fuerte accidente de tránsito ocurrido en la comunidad de Río Mar, en el municipio de Puerto Cortés.
De acuerdo con los reportes preliminares, el percance se produjo cuando el conductor de un vehículo tipo turismo perdió el control y terminó impactando violentamente contra un poste del tendido eléctrico.
Los ocupantes del automóvil fueron auxiliados por vecinos y trasladados de emergencia a un centro asistencial, donde reciben atención médica.
Hasta el momento, se desconoce la identidad de las víctimas, así como el estado de salud en el que se encuentran.
Autoridades policiales se presentaron en el lugar para realizar las investigaciones correspondientes y determinar las causas del accidente, que habría dejado además daños materiales considerables.