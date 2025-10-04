Tres heridos deja aparatoso accidente vial en Puerto Cortés

Puerto Cortés

Al menos tres personas resultaron heridas tras un fuerte accidente de tránsito ocurrido en la comunidad de Río Mar, en el municipio de Puerto Cortés.

De acuerdo con los reportes preliminares, el percance se produjo cuando el conductor de un vehículo tipo turismo perdió el control y terminó impactando violentamente contra un poste del tendido eléctrico.