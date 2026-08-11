Es falso que Asfura haya dicho que Honduras no enviará ayuda a Colombia tras terremoto

San Pedro Sula, Honduras

Circula en redes sociales una publicación que atribuye a Nasry Asfura, presidente de Honduras, haber afirmado que no enviará ayuda a Colombia tras el terremoto de 7.4 grados ocurrido el 10 de agosto de 2026. La afirmación es falsa. LA PRENSA no encontró registros públicos en fuentes oficiales ni en medios de comunicación confiables que respalden la supuesta declaración atribuida a Asfura. Además, José Argueta, secretario de Comunicaciones del Gobierno, confirmó a LA PRENSA que el mandatario no hizo esa declaración. “ Como gobierno no podremos ayudar a Colombia ya que nuestra prioridades es Honduras. Nary Asfura. Presidente de Honduras.”, dice literalmente un post en Facebook que ha sido difundido desde al menos el 10 de agosto.

El terremoto de magnitud 7.4 que sacudió Colombia el 10 de agosto de 2026 causó daños en distintas zonas del país, incluidas Bogotá, Medellín, Cali y Manizales. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Según el Servicio Geológico Colombiano (SGC) , el movimiento telúrico ocurrió a las 7:34 de la mañana y tuvo su epicentro en San José del Palmar, en el departamento de Chocó, con una duración de un minuto. Hasta la tarde del 11 de agosto se reportaban al menos 224 personas fallecidas y más de 1,000 heridas, mientras continuaban las labores de búsqueda y rescate entre los escombros, según informó EL HERALDO . Nasry Asfura, presidente de Honduras, publicó un mensaje de solidaridad en su cuenta de X dirigido al pueblo colombiano. El pronunciamiento ocurre 48 días después del doblete sísmico que afectó Venezuela el 24 de junio y dejó pérdidas humanas y materiales. En aquella ocasión, Asfura dijo que Honduras no enviaría ayuda para “priorizar” al país.

Cita falsa