Video no muestra decomisos de motos por tener cilindraje menor a 300 cc

San Pedro Sula, Honduras

En redes sociales circula un video en el que se observan cinco motocicletas transportadas en la paila de un camión blanco en un casco urbano de Honduras. Las publicaciones que comparten la grabación aseguran que los vehículos fueron decomisados por tener un cilindraje inferior a 300 centímetros cúbicos (cc). Sin embargo, esa afirmación es falsa. La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) y la Policía Municipal confirmaron a LA PRENSA Verifica que no se realizan decomisos de motocicletas debido a su cilindraje. Según ambas instituciones, las motocicletas que aparecen en el video fueron retiradas por estacionamiento indebido en la vía pública. Además, a la fecha de esta verificación no existe una ley vigente que prohíba en Honduras la circulación de motocicletas con motores inferiores a 300 cc. “Andan decomisando motos que están debajo de los 300 cc, ya las están quitando”, dice textualmente una entrada en TikTok que ha sido compartida más de 2,500 veces desde el 8 de agosto.

Las publicaciones comenzaron a circular después de que la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) anunciara que presentará una propuesta de reforma a las licencias de conducir tipo A. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La iniciativa contempla una regulación que buscaría limitar la circulación de motocicletas con motores inferiores a 300 centímetros cúbicos (cc) en las carreteras abiertas del país, aunque permitiría su uso en zonas urbanas y otras vías autorizadas, informó El Heraldo. De acuerdo con la propuesta, las motocicletas de hasta 150 cc únicamente podrían circular dentro de los cascos urbanos y zonas municipales. En tanto, las motocicletas con motores de entre 151 y 300 cc podrían transitar por calles secundarias y vías urbanas, pero tendrían restringida la circulación por los principales ejes carreteros nacionales. Las motocicletas con un cilindraje superior a 300 cc serían las únicas autorizadas para circular sin esa restricción por las carreteras abiertas del país. Es importante precisar que se trata de una propuesta de reforma y no de una disposición vigente. Por tanto, su anuncio no implica que actualmente esté prohibida la circulación de motocicletas de menos de 300 cc ni que estos vehículos puedan ser decomisados únicamente por su cilindraje. Por otra parte, Tomás Zambrano, presidente del Poder Legislativo, descartó en una entrevista que la iniciativa pueda ser aprobada en esos términos. Zambrano explicó que una medida de este tipo podría afectar a personas que no cuentan con los recursos económicos para adquirir motocicletas de mayor cilindraje, que suelen tener un costo más elevado.

Por obstaculizar vía pública

En una parte del video, una de las personas que aparece en la grabación explica que las motocicletas fueron decomisadas por estar estacionadas en un lugar indebido y no por su cilindraje. Esta misma explicación aparece en la descripción de la publicación en redes sociales. Además, búsquedas en la web y en medios de comunicación no encontraron evidencia de que la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) haya anunciado operativos para decomisar motocicletas con motores inferiores a 300 centímetros cúbicos (cc). Riccy Montoya, vocera de la DNVT, confirmó a LA PRENSA Verifica que “no se está realizando ningún decomiso por el cilindraje, esta es una propuesta en la que aún se está trabajando”. Asimismo, Josué Esperanza, subdirector de la Policía Municipal, aclaró a LA PRENSA Verifica que esa institución solo efectúa decomisos por estacionamiento indebido en la vía pública.

Es una propuesta