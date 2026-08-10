Censo del INE no pregunta si ciudadanos votarían por JOH en 2029

San Pedro Sula, Honduras

En redes sociales circulan publicaciones que afirman que, entre las preguntas del XVIII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda, realizado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) a partir del 10 de agosto de 2026, se consulta a los ciudadanos si votarían por el expresidente, Juan Orlando Hernández en las elecciones de 2029. La afirmación es falsa. No existe evidencia de que el XVIII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda contenga preguntas sobre preferencias políticas. El INE ha explicado en sus plataformas oficiales que el cuestionario recopila información relacionada con aspectos demográficos, características de la vivienda, acceso a servicios básicos, migración, educación y empleo de los hogares hondureños no de política. Además, la institución confirmó a LA PRENSA Verifica que el cuestionario no incluye preguntas sobre filiación, simpatías ni preferencias políticas. “Una de las preguntas del censo es: ¿Ud votará por el expresidente Hernández en 2029?”, dice literalmente una entrada que ha sido compartida en Facebook desde el 9 de agosto. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

El Gobierno, a través del INE, lanzó oficialmente el 5 de agosto el XVIII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda, con el objetivo de censar alrededor de 2.6 millones de hogares, según informó El Heraldo. Nasry Asfura, presidente de Honduras, oficializó el lanzamiento junto con autoridades del INE. El proceso, que cuenta con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y apoyo técnico de las Naciones Unidas (ONU), comenzó este 10 de agosto con visitas a viviendas en distintas zonas del país. Según las autoridades, la información recopilada servirá como base para orientar la inversión pública y dirigir recursos hacia los municipios con mayores necesidades. El censo busca proporcionar información estadística actualizada que permita conocer con mayor precisión cuántos hondureños hay, dónde viven y cuáles son sus condiciones de vida.

Sin preguntas políticas

Una revisión del sitio web y de la página oficial de Facebook del Instituto Nacional de Estadística (INE) permitió localizar publicaciones de julio y agosto ( 1 , 2 , 3 ) en las que la institución explica que el censo incluye preguntas relacionadas con demografía, vivienda, servicios básicos, migración, educación y empleo. En ninguna de estas publicaciones se mencionan preguntas de carácter político.