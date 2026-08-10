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Censo del INE no pregunta si ciudadanos votarían por JOH en 2029

Falso

Todas las fuentes arrojan que la información no es cierta.

El INE confirmó a LA PRENSA Verifica que el censo de 2026 no incluye preguntas sobre filiación, simpatías ni preferencias políticas de los hondureños

  • Actualizado: 10 de agosto de 2026 a las 16:21 -
  • Carlos Urrutia
Censo del INE no pregunta si ciudadanos votarían por JOH en 2029

Censistas que participan en el lanzamiento del Censo Nacional de Población y Vivienda.

 Imagen: Cortesía INE

San Pedro Sula, Honduras
En redes sociales circulan publicaciones que afirman que, entre las preguntas del XVIII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda, realizado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) a partir del 10 de agosto de 2026, se consulta a los ciudadanos si votarían por el expresidente, Juan Orlando Hernández en las elecciones de 2029.

La afirmación es falsa. No existe evidencia de que el XVIII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda contenga preguntas sobre preferencias políticas.

El INE ha explicado en sus plataformas oficiales que el cuestionario recopila información relacionada con aspectos demográficos, características de la vivienda, acceso a servicios básicos, migración, educación y empleo de los hogares hondureños no de política.

Además, la institución confirmó a LA PRENSA Verifica que el cuestionario no incluye preguntas sobre filiación, simpatías ni preferencias políticas.

“Una de las preguntas del censo es: ¿Ud votará por el expresidente Hernández en 2029?”, dice literalmente una entrada que ha sido compartida en Facebook desde el 9 de agosto.

Captura de pantalla a una publicación de Facebook hecha el 10 de agosto de 2026.

Captura de pantalla a una publicación de Facebook hecha el 10 de agosto de 2026.

(Imagen: Facebook)

El Gobierno, a través del INE, lanzó oficialmente el 5 de agosto el XVIII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda, con el objetivo de censar alrededor de 2.6 millones de hogares, según informó El Heraldo.

Nasry Asfura, presidente de Honduras, oficializó el lanzamiento junto con autoridades del INE. El proceso, que cuenta con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y apoyo técnico de las Naciones Unidas (ONU), comenzó este 10 de agosto con visitas a viviendas en distintas zonas del país.

Según las autoridades, la información recopilada servirá como base para orientar la inversión pública y dirigir recursos hacia los municipios con mayores necesidades.

El censo busca proporcionar información estadística actualizada que permita conocer con mayor precisión cuántos hondureños hay, dónde viven y cuáles son sus condiciones de vida.

Sin preguntas políticas

Una revisión del sitio web y de la página oficial de Facebook del Instituto Nacional de Estadística (INE) permitió localizar publicaciones de julio y agosto (1, 2, 3) en las que la institución explica que el censo incluye preguntas relacionadas con demografía, vivienda, servicios básicos, migración, educación y empleo.

En ninguna de estas publicaciones se mencionan preguntas de carácter político.

El Heraldo publicó el 5 de agosto de 2026 un artículo en el que explica en qué consiste el XVIII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda.

El artículo tampoco menciona preguntas relacionadas con preferencias políticas. En cambio, señala que el cuestionario recopila información sobre aspectos demográficos, de salud, vivienda y condiciones socioeconómicas de la población.

Contactada por LA PRENSA Verifica, Yolanda Casco, vocera del INE, confirmó que el censo, que comenzó el 10 de agosto de 2026, no incluye preguntas sobre filiación, simpatías ni preferencias políticas.

Casco explicó que el proceso está diseñado para recopilar información que permita conocer con mayor precisión cuántos hondureños hay, dónde viven y cuáles son sus condiciones de vida.

En conclusión, no existe evidencia de que el XVIII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda pregunte a los ciudadanos si votarían por el expresidente Juan Orlando Hernández en las elecciones de 2029.

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FALSO

Todas las fuentes arrojan que la información no es cierta.

ENGAÑOSO

Contiene datos mezclados entre verdadero, falso, o sacado de contexto.

VERDAD A MEDIAS

La información es correcta pero omite elementos clave del contexto.

INEXACTO

La información que se aproxima a la exactitud.

SIN EVIDENCIA

No hay datos públicos ni alternativos para probar la información.

Carlos Urrutia
Carlos Urrutia
Periodista

Fact-checker de EL HERALDO y La Prensa Verifica, en donde combate la desinformación en línea. Conoce de SEO y periodismo digital. Estudiante de Periodismo en la UNAH.

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