San Pedro Sula, Honduras

La desinformación continúa en 2026 entre las mayores amenazas mundiales en los próximos diez años, según el Informe Global de Riesgos de este año del Foro Económico Mundial. El organismo sitúa la desinformación y la mala información como el segundo riesgo más grave para los próximos dos años, detrás de la confrontación geoeconómica. En la proyección a diez años ocupa la cuarta posición, después de los eventos climáticos extremos, la pérdida de biodiversidad y los cambios críticos en los sistemas terrestres. El documento recoge las opiniones de más de 1,300 especialistas consultados mediante la Encuesta de Percepción Global de Riesgos 2025-2026. Los resultados reflejan sus valoraciones sobre la probabilidad y gravedad de 33 riesgos; no constituyen predicciones. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Inmediata y persistente

La encuesta pidió identificar el riesgo con mayor probabilidad de provocar una crisis material en 2026. La confrontación geoeconómica encabezó esa medición con 18%, seguida por el conflicto armado entre Estados, con 14%, y los eventos climáticos extremos, con 8%. La polarización social y la desinformación y mala información recibieron 7% cada una. El dato coloca la desinformación entre las cinco preocupaciones inmediatas, pero no como el segundo riesgo más probable de ocasionar una crisis durante 2026. Su segundo puesto corresponde a la clasificación por gravedad para los próximos dos años. Carmen Beatriz Fernández, docente venezolana y experta en comunicación política y procesos electorales, vinculó la permanencia del riesgo con el ciclo electoral y el avance de la inteligencia artificial (IA). “Ahora ya no es el principal riesgo, pero siguen viéndolo, tanto en 2025 como en 2026, como una amenaza a corto plazo que genera inestabilidad geopolítica, debilita la democracia y todo ello alimentado o alentado por el avance de la inteligencia artificial, que hace más fácil desinformar”, afirmó. Para Olivia Sohr, directora de Nuevas Iniciativas de Chequeado, la amenaza atraviesa numerosos problemas. “La desinformación lo que hace es complejizar el acceso a la información: que a las personas, a los ciudadanos, les cueste mucho más saber qué es lo que está ocurriendo y tener un diagnóstico realista de una situación”, explicó.

Fenómeno que cambia