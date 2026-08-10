Secretario de Turismo no dijo que viajar a Roatán cuesta 500 lempiras​​​​​​

San Pedro Sula, Honduras
Circula en redes sociales una publicación que atribuye al secretario de Turismo, Andrés Ehrler, la afirmación de que, durante el gobierno del presidente Nasry Asfura, los hondureños pueden viajar a Roatán, Islas de la Bahía, con solo 500 lempiras.
Sin embargo, la afirmación es falsa. La revisión realizada no encontró evidencia de que Ehrler haya hecho esa declaración en entrevistas, conferencias de prensa, publicaciones de medios de comunicación confiables ni en comunicados oficiales del funcionario o de la Secretaría de Turismo.
“MINISTRO DE TURISMO ASEGURA QUE CON PAPI A LA ORDEN DE PRESIDENTE YA SE PUEDE VIAJAR A ROATÁN CON 500 LEMPIRAS”, dice textualmente la imagen que acompaña la entrada difundida en Facebook desde el 9 de agosto.
Honduras celebrará la Semana Morazánica del 7 al 9 de octubre de 2026, un período de asueto que propicia la movilización de viajeros y la actividad turística en diferentes destinos del país.
Este feriado unifica los asuetos correspondientes al 3, 12 y 21 de octubre. Durante estos días de descanso, Roatán y otros destinos de Islas de la Bahía forman parte de la oferta turística nacional.
No hay registro
Una búsqueda en Google con las palabras clave “Andrés Ehrler”, “500 lempiras” y “Roatán”, así como con otras combinaciones relacionadas, no arrojó resultados que respaldaran la supuesta declaración atribuida a Ehrler en medios de comunicación, conferencias de prensa o documentos oficiales.
Además, LA PRENSA Verifica revisó las publicaciones recientes de Andrés Ehrler en su cuenta de Facebook y no encontró evidencia de que haya anunciado una tarifa o medida que permita a los hondureños viajar a Roatán con solo 500 lempiras.
También se revisaron las cuentas oficiales del Instituto Hondureño de Turismo en Facebook, X e Instagram. En estas plataformas tampoco se localizaron comunicados o publicaciones que establezcan un monto de 500 lempiras para viajar a la isla.
Consultado por LA PRENSA Verifica, Andrés Ehrler, negó ser el autor de la frase viral.
En conclusión, es falso que Andrés Ehrler haya afirmado que, durante el gobierno del presidente Nasry Asfura, los hondureños pueden viajar a Roatán con solo 500 lempiras.