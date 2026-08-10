Olimpia anuncia precios de boletería para el clásico ante Motagua en el Apertura

Tegucigalpa, Honduras.

Empieza la cuenta regresiva para el Superclásico. El Olimpia y Motagua se verán nuevamente las caras y el domingo 16 de agosto tomarán el Estadio Nacional para protagonizar el primer derbi del torneo Apertura 2026. Este día se conocieron los precios de la boletería.

Los Albos regresan a casa tras su visita al Rubén Guifarro donde vencieron por 1-3 al Juticalpa FC. El equipo de Eduardo Espinel tendrá descanso esta semana en la Copa Centroamericana 2026, por lo que ya ponen la mirada en el duelo ante su acérrimo rival de la capital hondureña.

Por su parte, el Motagua llegará a este duelo con la presión luego de caer sorpresivamente en el Nacional por 0-2 ante el recién ascendido, el Estrella Roja. El Ciclón Azul tendrá una doble prueba, ya que el próximo miércoles 12 de agosto reciben al Cartaginés de Costa Rica en su tercer duelo en el torneo de Concacaf.