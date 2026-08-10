Olimpia anuncia precios de boletería para el clásico ante Motagua en el Apertura

Empieza la cuenta regresiva para el Superclásico. El Olimpia y Motagua se verán nuevamente las caras y el domingo 16 de agosto tomarán el Estadio Nacional para protagonizar el primer derbi del torneo Apertura 2026. Este día se conocieron los precios de la boletería.
Los Albos regresan a casa tras su visita al Rubén Guifarro donde vencieron por 1-3 al Juticalpa FC. El equipo de Eduardo Espinel tendrá descanso esta semana en la Copa Centroamericana 2026, por lo que ya ponen la mirada en el duelo ante su acérrimo rival de la capital hondureña.
Por su parte, el Motagua llegará a este duelo con la presión luego de caer sorpresivamente en el Nacional por 0-2 ante el recién ascendido, el Estrella Roja. El Ciclón Azul tendrá una doble prueba, ya que el próximo miércoles 12 de agosto reciben al Cartaginés de Costa Rica en su tercer duelo en el torneo de Concacaf.
Tras ese duelo, el equipo de Javier López encarará una nueva prueba en el Apertura 2026 y lo hará ante el Olimpia. Ese duelo marcará el reencuentro de ambos equipos, luego de que el pasado jueves 23 de julio, los leones los vencieran por 1-0 en la Supercopa de Honduras 2026.
El clásico capitalino se jugará el domingo 16 de agosto a partir de las 5:15 pm en el Nacional; este duelo es correspondiente a la tercera fecha del torneo.
Precios de la boletería del Olimpia vs Motagua
El Olimpia anunció los precios de los boletos para el derbi y quedaron definidos de la siguiente manera: Para Sol: 150 Lempiras, Sombra: 300 Lempiras y Silla: 600 Lempiras.