Fausto Cálix afirma que Honduras volvió a la Cuenta del Milenio con Xiomara Castro, pero es falso

San Pedro Sula, Honduras

Fausto Cálix, exdirector de la Administración Aduanera, afirmó que durante el gobierno de Xiomara Castro (2022-2026) Honduras volvió a ingresar a la Cuenta del Milenio, luego de no haber sido seleccionada desde el golpe de Estado de 2009. "En nuestra administración logramos ingresar de nuevo (a la Cuenta del Milenio), después que no se ingresaba desde el golpe de Estado", aseguró (a partir del 1:24:23).

Sin embargo, su afirmación es falsa. Honduras fue considerada en 2025 como país candidato para acceder a los fondos de la Cuenta del Desafío del Milenio, administrados por la Millennium Challenge Corporation (MCC), después de que ese organismo modificara su metodología de evaluación. Ser considerado país candidato no significó que Honduras ingresara nuevamente al programa. El país no fue seleccionado como elegible para negociar un nuevo compacto y acceder a los fondos de ese mecanismo. Además, después del golpe de Estado de 2009, Honduras sí recibió un programa de la MCC. En 2013 accedió al programa Umbral, un mecanismo diferente y de menor alcance que un compacto. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Las declaraciones de Cálix surgieron después de que fuera consultado sobre el estado de las carreteras de Honduras. Durante su respuesta, destacó que la carretera CA-5 Norte fue ampliada con fondos de la Cuenta del Milenio. LA PRENSA Verifica consultó a Cálix para conocer a qué se refería con su afirmación. Hasta el cierre de este fact-check, no se obtuvo respuesta.

Elegido, pero no seleccionado

La Cuenta del Desafío del Milenio es un mecanismo de cooperación internacional del Gobierno de Estados Unidos creado para brindar asistencia a países que demuestran compromiso con la buena gobernanza, la libertad económica y la inversión en las personas. Los recursos son administrados por la Millennium Challenge Corporation (MCC, por sus siglas en inglés), una agencia del Gobierno estadounidense creada en 2004. La MCC no entrega estos recursos de manera automática a todos los países. El proceso comienza con la identificación de los países candidatos, que posteriormente son evaluados mediante un conjunto de indicadores. A partir de esa evaluación , la Junta Directiva de la MCC selecciona a los países que considera elegibles para desarrollar un acuerdo compacto o un programa Umbral. La corporación identifica como países candidatos a aquellos que cumplen determinados requisitos de ingreso y que no están legalmente impedidos de recibir asistencia económica de Estados Unidos. Ser candidato, sin embargo, no significa que el país haya sido seleccionado para recibir fondos. Después de ser considerados candidatos, los países son evaluados mediante indicadores que miden su desempeño en tres grandes áreas: Gobernar con Justicia, Libertad Económica e Inversión en las Personas. La Junta Directiva de la MCC utiliza estos resultados, junto con otros factores, para determinar cuáles países serán considerados elegibles para recibir asistencia. La diferencia es importante porque Honduras sí aparece como país candidato para el año fiscal 2026, pero no fue seleccionada como país elegible para negociar un nuevo compacto.

Cambio de metodología

Honduras aprobó 14 de los 22 indicadores evaluados en la revisión de la MCC correspondiente a agosto de 2025, la más reciente. El cuadro de indicadores de Honduras para ese año muestra que el país aprobó 14 de los 22 indicadores evaluados, pero no alcanzó las condiciones necesarias para ser seleccionado por la Junta Directiva de la MCC. Además, Henry Rodríguez, economista, explicó a LA PRENSA Verifica que el cambio en la metodología de evaluación de la MCC permitió a Honduras compensar la reprobación del indicador de Control de la Corrupción con la aprobación del nuevo indicador de Rendición de Cuentas Gubernamental. “Esto fue posible debido a que la MCC modificó su metodología, aunque Honduras reprobó el indicador de control de la corrupción, logró aprobar el nuevo indicador de rendición de cuentas gubernamental, lo que le permitió avanzar en el proceso”, expresó. Rodríguez agregó que “ser declarado técnicamente elegible funciona como una apertura para entrar a competir o negociar un programa, pero no significa una asignación automática de recursos”. Según la MCC , bajo su nueva metodología, un país es considerado elegible si aprueba al menos 11 de los 22 indicadores, supera el indicador de Libertad Personal y aprueba el de Control de la Corrupción o el de Rendición de Cuentas Gubernamental, y no únicamente el de Control de la Corrupción.

Programa umbral en 2013