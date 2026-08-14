José Argueta no calificó de “fracaso” al gobierno de Asfura tras su destitución

San Pedro Sula, Honduras

En redes sociales circula una publicación en la que se le atribuye a José Argueta, exsecretario de Comunicaciones del Gobierno, haber calificado al gobierno de Nasry Asfura como fracaso tras su destitución. Sin embargo, esto es falso. LA PRENSA no encontró registros públicos en fuentes oficiales ni en medios de comunicación confiables que respalden la supuesta declaración atribuida a Argueta. “ME PEDIAN QUE MINTIERA Y MENTIROSO NO SOY...NO PUEDO ENGAÑARLA GENTE CON ESTEFRACASO DE GOBIERNO.”, dice textualmente la descripción de una entrada en Facebook, difundida desde el 13 de agosto de 2026.

José Augusto Argueta fue nombrado secretario de Comunicaciones y Estrategia el 27 de enero de 2026, con el inicio del gobierno de Nasry Asfura. Durante sus primeros meses estuvo al frente de la comunicación institucional del Ejecutivo y presentó, entre otras actividades. El 12 de agosto de 2026, EL HERALDO confirmó que Argueta fue destituido del cargo, en lo que representó el segundo cambio dentro del gabinete de Asfura. La salida fue explicada por Luis Castro, secretario privado del presidente, quien señaló que la decisión respondió a la necesidad de fortalecer el área de comunicaciones. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En su lugar, el mandatario nombró al periodista Héctor Ordóñez como nuevo ministro de Comunicaciones y Estrategia del gobierno Tras su remoción, Argueta no se ha hecho presente ni ha emitido ninguna declaración sobre el tema.

No lo dijo

En primer lugar, una búsqueda en Google con las palabras clave “José Argueta + fracaso + gobierno Nasry Asfura” no encontró resultados que respalden que Argueta haya hecho tales declaraciones. Además, se realizaron búsquedas textuales de la supuesta declaración en distintos motores de búsqueda y redes sociales, sin encontrar resultados más allá de la publicación viral. Esto sugiere que la cita no fue difundida de forma oficial ni replicada por fuentes confiables. LA PRENSA también revisó las cuentas oficiales de José Argueta en X , sin hallar publicaciones o declaraciones en las que el exsecretario de Comunicaciones haya utilizado esas palabras. Asimismo, LA PRENSA revisó el perfil que difundió la supuesta cita y constató que el usuario publica contenido satírico y declaraciones sin respaldo ni referencias a fuentes confiables. Adicionalmente, LA PRENSA intentó contactar a José Argueta, exsecretario de Comunicaciones del Gobierno, pero hasta la fecha de publicación no se ha recibido respuesta.

Sobre la imagen

La publicación viral muestra, a modo de prueba, una imagen de José Argueta con la que intenta ilustrar el momento en que supuestamente dijo la cita viral. Sin embargo, una búsqueda inversa de la fotografía en Google no condujo a ningún resultado que mostrara la imagen utilizada en la publicación viral. Por ello, LA PRENSA sometió la imagen a una evaluación con Hive Moderation, una herramienta de detección de contenido sintético. El análisis arrojó una probabilidad del 99.8% de que la imagen haya sido generada mediante inteligencia artificial.