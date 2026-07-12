DT de Suiza, indignado tras roja a Embolo, revela lo que le desea a Argentina

La selección de Suiza se despidió del Mundial 2026 tras caer 3-1 ante Argentina en los cuartos de final, en un partido que terminó definiéndose en la prórroga y que estuvo cargado de emociones, tensión y controversias arbitrales.
Más allá del resultado, el encuentro quedó marcado por la expulsión de Breel Embolo, una acción que cambió el rumbo del compromiso y provocó una ola de reacciones tanto dentro como fuera del terreno de juego.
Al finalizar el partido, el seleccionador Murat Yakin no ocultó su molestia y cuestionó las decisiones del cuerpo arbitral, asegurando que influyeron de manera determinante en las opciones de su equipo para mantenerse con vida en la lucha por un boleto a las semifinales.
Pese a la eliminación, Suiza dejó una imagen positiva a lo largo del Mundial 2026 y puso contra las cuerdas a la vigente campeona del mundo durante varios pasajes del encuentro. Tras el pitazo final, el seleccionador Murat Yakin compareció ante los medios y analizó la derrota, centrando buena parte de sus declaraciones en la polémica expulsión de Breel Embolo, una decisión que, a su juicio, terminó condicionando el desarrollo del partido y las aspiraciones de su equipo de avanzar a las semifinales.
"Llegó la tarjeta roja y fuimos castigados por una regla que, para mí, es absolutamente incomprensible", afirmó el estratega suizo, visiblemente molesto por la decisión arbitral.
Yakin sostuvo que hasta ese momento su selección había logrado controlar el ritmo del partido y competir de igual a igual frente a Argentina.
Además, cuestionó el criterio del árbitro al considerar que hubo acciones mucho más fuertes que no fueron castigadas. "Hubo muchas jugadas en las que ellos entraron con las piernas estiradas, utilizaron los codos o protagonizaron choques de cabeza que merecían una tarjeta amarilla, pero no fueron sancionadas. En cambio, en una acción que considero inofensiva terminaron expulsando a nuestro jugador", expresó.
El entrenador también explicó que la expulsión alteró por completo el planteamiento que había preparado para el segundo tiempo. Según reveló, tenía previsto realizar dos cambios ofensivos alrededor del minuto 65 con la entrada de Denis Zakaria y Ruben Vargas para aprovechar el buen momento que vivía su equipo. Sin embargo, la inferioridad numérica lo obligó a modificar completamente su estrategia. "Teníamos el impulso del partido y ya había planificado esos cambios para refrescar el ataque. La expulsión echó por tierra todo lo que habíamos preparado", lamentó.
Asimismo, salió en defensa de Embolo y rechazó cualquier crítica hacia el delantero. "Culparlo de la eliminación es absolutamente absurdo. Siempre juega para el equipo y hoy está devastado porque no pudo ayudar más después de que nos quedáramos con un hombre menos por una decisión del árbitro", aseguró.
Más allá del amargo desenlace, Yakin se mostró orgulloso del desempeño de Suiza durante toda la Copa del Mundo y destacó el crecimiento futbolístico de su selección. "Podemos mirar hacia atrás con mucho orgullo. Terminamos como líderes de nuestro grupo y demostramos un gran nivel tanto en los octavos de final como en este partido ante el campeón del mundo. Este equipo dio todo hasta el último minuto", manifestó.
ELOGIOS PARA ARGENTINA
El técnico también reconoció la jerarquía de Argentina y señaló que los detalles terminaron marcando la diferencia. En especial, destacó la calidad de Lionel Messi en las jugadas a balón parado, una de las fortalezas que terminó castigando a su equipo. "Sabíamos del peligro que representa Messi en esas acciones, pero nos sorprendieron en el primer poste, un sector donde normalmente somos muy sólidos. Ese fue uno de los pocos puntos débiles que tuvimos en todo el torneo. Argentina sabe competir este tipo de partidos, juega con la personalidad de un campeón y les deseo lo mejor en lo que resta del Mundial", comentó.
Finalmente, Yakin dedicó palabras de reconocimiento a sus futbolistas por la entrega mostrada frente a una de las grandes favoritas al título y también elogió el trabajo de Lionel Scaloni.
"Quiero felicitar a mis jugadores porque disputaron unos cuartos de final con enorme personalidad ante el vigente campeón del mundo. Son los verdaderos héroes, jugaron con pasión, orgullo y nunca dejaron de creer. Incluso sentí que Lionel Scaloni se acercó al final del partido con cierto alivio para felicitarme. Ellos tuvieron que sufrir para derrotarnos y eso demuestra el respeto que nos tuvieron. Competimos de tú a tú contra el campeón del mundo y estuvimos muy cerca de dar el golpe", concluyó.