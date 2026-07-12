DT de Suiza, indignado tras roja a Embolo, revela lo que le desea a Argentina

Kansas City, Estados Unidos.

Más allá del resultado, el encuentro quedó marcado por la expulsión de Breel Embolo, una acción que cambió el rumbo del compromiso y provocó una ola de reacciones tanto dentro como fuera del terreno de juego.

La selección de Suiza se despidió del Mundial 2026 tras caer 3-1 ante Argentina en los cuartos de final, en un partido que terminó definiéndose en la prórroga y que estuvo cargado de emociones, tensión y controversias arbitrales.

Al finalizar el partido, el seleccionador Murat Yakin no ocultó su molestia y cuestionó las decisiones del cuerpo arbitral, asegurando que influyeron de manera determinante en las opciones de su equipo para mantenerse con vida en la lucha por un boleto a las semifinales.

Pese a la eliminación, Suiza dejó una imagen positiva a lo largo del Mundial 2026 y puso contra las cuerdas a la vigente campeona del mundo durante varios pasajes del encuentro. Tras el pitazo final, el seleccionador Murat Yakin compareció ante los medios y analizó la derrota, centrando buena parte de sus declaraciones en la polémica expulsión de Breel Embolo, una decisión que, a su juicio, terminó condicionando el desarrollo del partido y las aspiraciones de su equipo de avanzar a las semifinales.

"Llegó la tarjeta roja y fuimos castigados por una regla que, para mí, es absolutamente incomprensible", afirmó el estratega suizo, visiblemente molesto por la decisión arbitral.

Yakin sostuvo que hasta ese momento su selección había logrado controlar el ritmo del partido y competir de igual a igual frente a Argentina.

Además, cuestionó el criterio del árbitro al considerar que hubo acciones mucho más fuertes que no fueron castigadas. "Hubo muchas jugadas en las que ellos entraron con las piernas estiradas, utilizaron los codos o protagonizaron choques de cabeza que merecían una tarjeta amarilla, pero no fueron sancionadas. En cambio, en una acción que considero inofensiva terminaron expulsando a nuestro jugador", expresó.

El entrenador también explicó que la expulsión alteró por completo el planteamiento que había preparado para el segundo tiempo. Según reveló, tenía previsto realizar dos cambios ofensivos alrededor del minuto 65 con la entrada de Denis Zakaria y Ruben Vargas para aprovechar el buen momento que vivía su equipo. Sin embargo, la inferioridad numérica lo obligó a modificar completamente su estrategia. "Teníamos el impulso del partido y ya había planificado esos cambios para refrescar el ataque. La expulsión echó por tierra todo lo que habíamos preparado", lamentó.

Asimismo, salió en defensa de Embolo y rechazó cualquier crítica hacia el delantero. "Culparlo de la eliminación es absolutamente absurdo. Siempre juega para el equipo y hoy está devastado porque no pudo ayudar más después de que nos quedáramos con un hombre menos por una decisión del árbitro", aseguró.

Más allá del amargo desenlace, Yakin se mostró orgulloso del desempeño de Suiza durante toda la Copa del Mundo y destacó el crecimiento futbolístico de su selección. "Podemos mirar hacia atrás con mucho orgullo. Terminamos como líderes de nuestro grupo y demostramos un gran nivel tanto en los octavos de final como en este partido ante el campeón del mundo. Este equipo dio todo hasta el último minuto", manifestó.