Es falso que el gerente de la UMAPS anunciara el cierre de la represa Los Laureles

San Pedro Sula, Honduras

Una publicación que circula en redes sociales atribuye a Gustavo Boquín, gerente de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS), un supuesto mensaje sobre el cierre total de la represa Los Laureles, en Tegucigalpa. Pero la afirmación es falsa. No existe registro público de que el funcionario haya emitido esas palabras. Además, Boquín confirmó a LA PRENSA Verifica que en ningún momento declaró el cierre de la represa Los Laureles. “GUSTAVO BOQUÍN, GERENTE DE UMAPS, INFORMÓ CIERRE DE LA REPRESA LOS LAURELES”, se lee literalmente en el arte que despliega el contenido viral en una publicación de TikTok, visualizado más de 27,000 veces desde el 30 de marzo.

La represa Los Laureles es uno de los embalses fundamentales para el abastecimiento de agua en la capital. Su ubicación permite bombear agua con mayor eficiencia hacia sectores densamente poblados de Comayagüela, lo que cubre el 30% de la demanda total de Tegucigalpa. En la actualidad, este embalse presenta altos niveles de contaminación debido al deterioro ambiental de la zona, causado por talleres mecánicos y otras construcciones que generan desechos y afectan directamente la calidad del agua. Esta problemática ha incrementado significativamente los costos de potabilización, al obligar a una mayor inversión en procesos químicos para garantizar la calidad del recurso. Este factor se ha convertido en uno de los principales desafíos operativos de la planta Los Laureles, al punto que Boquín dijo en marzo a periodistas que su funcionamiento peligraba por los altos costos.

No lo dijo