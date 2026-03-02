Desde Estados Unidos, hondureños rinden emotivo tributo a la cultura garífuna

Cortés, Honduras,

Un grupo de hondureños radicados en Estados Unidos impulsa un proyecto cultural para rendir tributo a la comunidad garífuna, con el objetivo de honrar y preservar sus raíces a través del arte visual. La iniciativa nació como un esfuerzo independiente que busca representar, con respeto y orgullo, la riqueza histórica y cultural de esta etnia hondureña. El proyecto es desarrollado por jóvenes de origen hondureño que residen en Nueva York y que decidieron unirse por iniciativa propia. Aunque aún no pertenecen a una organización formal, actualmente trabajan en el proceso de constituirse legalmente para dar mayor alcance a sus actividades culturales. La primera edición se realizó en 2025 y estuvo enfocada en mostrar la vivencia actual del pueblo garífuna. A través de la fotografía y el lenguaje visual, el equipo retrató distintos matices de la identidad garífuna, destacando su expresión cultural y su presencia en la actualidad.

En esa producción reunieron modelos que representaban diversos perfiles de la comunidad y cuidaron cada detalle estético y narrativo. La propuesta combinó imágenes y videos para transmitir una mirada auténtica y respetuosa de la cultura. Este 2026, el proyecto amplía su enfoque hacia la parte histórica, centrando su narrativa en el origen del pueblo garífuna y los acontecimientos que marcaron su formación. La intención es ofrecer una representación que conecte el pasado con el presente.

Fecha de la presentación visual

La producción audiovisual se realizará el 21 de marzo y será presentada el 12 de abril de 2026, fecha que conmemora la llegada de los garífunas a Honduras. Con ello, los organizadores buscan sumarse a las actividades que resaltan la memoria histórica y el legado cultural de esta comunidad.

“El proyecto nació con el propósito de mostrar y representar un poco la vivencia de nuestra cultura garífuna a través de imágenes y videos. Este es nuestro segundo año consecutivo realizándolo en el marco de la celebración de la llegada de los garífunas a Honduras”, expresó Julio Ávila, fotógrafo y parte del equipo organizador. Ávila explicó que el trabajo se construye de manera colaborativa, con el aporte de cada integrante según su experiencia y talento. “Cada uno aporta desde lo que sabe hacer, y juntos construimos el proyecto para resaltar y compartir nuestra cultura”, afirmó.