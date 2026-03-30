Garífunas crean comité para exigir se cumpla sentencias de CorteIDH

Tegucigalpa.

La comunidad garífuna de Honduras anunció el domingo la creación de un comité para exigir al Estado el cumplimiento de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) a favor de la población afrodescendiente emitidas incluso hace más de una década. El llamado Comité de Cumplimiento de las Sentencias del Pueblo Garífuna pretende "articular esfuerzos colectivos para exigir el cumplimiento integral de las sentencias emitidas a nuestro favor", así como dar seguimiento a otros casos y garantizar "la no repetición de estas violaciones" en otras comunidades garífunas.

Así lo informó este domingo la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) al precisar que el comité se creó en una asamblea celebrada esta semana en la comunidad de Vallecito con la participación de delegados de Triunfo de la Cruz, Punta Piedra, San Juan y Cayos Cochinos, comunidades que cuentan con fallos internacionales a su favor. Las comunidades denunciaron que los fallos relacionados con Punta Piedra y Triunfo de la Cruz acumulan "más de una década" sin cumplirse, lo que, a su juicio, ha derivado "en graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos", incluyendo asesinatos, persecución, amenazas, criminalización, desapariciones forzadas y ataques contra defensores del territorio. "Este incumplimiento no solo evidencia la falta de voluntad del Estado, sino que lo convierte en responsable directo de la continuidad de esta violencia", añade el documento.