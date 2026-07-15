Caso Rigores: dictan prisión preventiva a Dennis Romero y mantienen medida contra otros dos acusados

Cortés, Honduras.

El Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción desarrolló este miércoles la audiencia inicial contra Dennis Joel Romero Morales, acusado de participar en la masacre ocurrida en la comunidad de Rigores, Trujillo, Colón, y resolvió enviarlo a prisión preventiva mientras avanza el proceso judicial.

Durante la misma jornada, el tribunal también conoció la ampliación del requerimiento fiscal contra Carlos Alexis Molina Mencías, alias Gato Negro, y Williams Noé Reyes Izaguirre, quienes ya permanecían en prisión preventiva desde el pasado 8 de junio por su presunta vinculación con el caso.

De acuerdo con el informe judicial, durante la audiencia el Ministerio Público y la defensa presentaron sus respectivos medios de prueba, así como sus conclusiones y peticiones, tras lo cual el juez consideró que existen indicios racionales suficientes para continuar con el proceso penal.

En el caso de Dennis Joel Romero Morales, el juez dictó auto de formal procesamiento con la medida cautelar de prisión preventiva al considerarlo supuesto coautor de los delitos de asesinato, asesinato en su grado de ejecución de tentativa acabada, robo con violencia e intimidación y asociación para delinquir.