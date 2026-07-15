Mueblería servía como fachada para narcotráfico, según la Policía: cae pareja en Tegucigalpa

Tegucigalpa

Agentes de la Policía Nacional, tras seguimiento investigativo, capturaron en las últimas horas en Tegucigalpa a una pareja, cuya identidad no ha sido revelada, acusada de liderar una red de distribución de drogas.

Según el informe de las autoridades de seguridad, los ahora detenidos utilizaban una supuesta tienda de venta de muebles como fachada para pasar desapercibidos ante la ley. Sin embargo, detrás del negocio, coordinaban el tráfico y distribución de estupefacientes a domicilio mediante servicios de delivery.

Durante el fuerte operativo policial que concluyó con la detención de los sospechosos. Se les decomisó más de 60,000 lempiras en billetes de diferentes denominaciones, presuntamente producto de las ventas ilícitas más recientes. También se les halló un fusil de asalto AR-15, un revólver y 130 envoltorios de supuesta cocaína.