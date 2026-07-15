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Capturan a un hombre señalado por el supuesto delito de asesinato en Baracoa, Cortés

Un hombre de 31 años fue capturado en Baracoa, Cortés, tras ejecutarse una orden judicial pendiente en su contra por su presunta responsabilidad en la muerte violenta de una persona

Capturan a un hombre señalado por el supuesto delito de asesinato en Baracoa, Cortés

Un hombre de 31 años fue capturado en Baracoa, Cortés, por tener una orden judicial pendiente relacionada con un caso de asesinato.

 Foto: Cortesía
Baracoa, Honduras

Un hombre fue detenido por las autoridades policiales, debido a una orden de captura vigente por su presunta responsabilidad en un caso de asesinato en Choloma, Cortés.

El sospechoso de 31 años, originario de Comayagua y residente en Baracoa, Cortés, fue requerido en cumplimiento de una orden judicial emitida por el Juzgado de Letras Seccional de Choloma el 13 de mayo de 2021.

Mediante un allanamiento de morada realizado en el barrio El Pueblo, Baracoa, Cortés, agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), con apoyo de funcionarios de la Unidad Metropolitana de Policía (UMEP-10), ejecutaron un operativo que permitió la captura del sospechoso.

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Según las indagaciones realizadas por las autoridades, la orden judicial estaría vinculada con un suceso ocurrido en septiembre de 2020 en Choloma, Cortés. En ese hecho, una persona falleció tras recibir varias heridas ocasionadas por impactos de arma de fuego.

Tras concretarse la captura, el sospechoso fue puesto a disposición del juzgado competente, donde continuará el proceso legal correspondiente conforme a las diligencias establecidas por las autoridades judiciales.

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Redacción La Prensa
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