Capturan a un hombre señalado por el supuesto delito de asesinato en Baracoa, Cortés

Baracoa, Honduras

Un hombre fue detenido por las autoridades policiales, debido a una orden de captura vigente por su presunta responsabilidad en un caso de asesinato en Choloma, Cortés.

El sospechoso de 31 años, originario de Comayagua y residente en Baracoa, Cortés, fue requerido en cumplimiento de una orden judicial emitida por el Juzgado de Letras Seccional de Choloma el 13 de mayo de 2021.

Mediante un allanamiento de morada realizado en el barrio El Pueblo, Baracoa, Cortés, agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), con apoyo de funcionarios de la Unidad Metropolitana de Policía (UMEP-10), ejecutaron un operativo que permitió la captura del sospechoso.