Capturan a dos hombres con órdenes de captura; uno era buscado desde hace 25 años

San Pedro Sula, Honduras

La primera detención se realizó durante un operativo de búsqueda y localización de personas con cuentas pendientes con la justicia. El capturado es un hombre de 56 años, originario y residente de San Pedro Sula, quien era requerido por el supuesto delito de asesinato en perjuicio de Israel Santos Obrego.

La Policía Nacional logró la captura de dos hombres que tenían órdenes de captura pendientes por distintos delitos, entre ellos un sospechoso que permanecía prófugo de la justicia desde hace más de dos décadas por un caso de asesinato.

De acuerdo con el informe policial, el imputado tenía una orden de captura emitida el 2 de octubre del año 2000 por un Juzgado de Paz de Choloma, por lo que acumulaba cerca de 26 años evadiendo la acción de la justicia.

En una segunda intervención, los agentes arrestaron a un hombre de 34 años, originario y residente de Choloma, quien era buscado por el supuesto delito de quebrantamiento de condena o medida.

Las autoridades detallaron que la orden judicial en su contra fue emitida el 16 de agosto de 2024 por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula.

Ambos procedimientos fueron ejecutados tras verificar la identidad de los sospechosos en las bases de datos institucionales, confirmando que mantenían requerimientos judiciales vigentes.

Una vez capturados, los dos hombres fueron informados sobre sus derechos y trasladados a las instancias judiciales correspondientes, donde continuarán el proceso legal en su contra.