Desmantelan supuesto centro de distribución de drogas en Lempira; pareja es capturada

Lempira, Honduras

En la acción ejecutada fueron capturadas dos personas señaladas de participar en actividades vinculadas al narcomenudeo.

Un supuesto centro de distribución de drogas fue desmantelado este miércoles por agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET) durante un operativo realizado en la aldea El Socorro, municipio de Las Flores, Lempira.

Los detenidos fueron identificados como Yolman Reyes, de 47 años, y Keilyn Castañeda, de 30, quienes fueron requeridos dentro del inmueble que, según las investigaciones preliminares, era utilizado como un punto de almacenamiento y distribución de sustancias ilícitas.

Durante el allanamiento, las autoridades decomisaron varias bolsas con supuesta cocaína, un sistema de videovigilancia compuesto por cámaras y un DVR, dos teléfonos celulares, más de 60 mil lempiras en efectivo y un arma de fuego.

Toda la evidencia fue asegurada conforme al procedimiento legal y será incorporada al expediente investigativo para fortalecer el proceso judicial en contra de los sospechosos.

Tras su captura, ambos fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Lepaera, donde deberán responder por el delito de tráfico de drogas, sin perjuicio de otros cargos que puedan derivarse de las investigaciones.

Las autoridades indicaron que el operativo representa un nuevo golpe contra las estructuras dedicadas al narcomenudeo que operan en el occidente de Honduras y forma parte de las acciones permanentes para reducir este tipo de actividades ilícitas.

La Policía reiteró que continuará desarrollando operaciones de inteligencia e intervención en distintos puntos del país para desarticular redes delictivas vinculadas al tráfico de drogas y fortalecer la seguridad en las comunidades.