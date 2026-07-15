Capturan a supuesto distribuidor de drogas en Cerro Verde, Choloma

Choloma, Cortés

De acuerdo con el informe policial, el detenido es un jornalero, originario de San Pedro Sula y residente en la misma colonia donde fue arrestado.

Un joven de 24 años fue capturado por agentes de la Policía Nacional tras ser sorprendido en posesión de supuesta marihuana y cocaína durante un patrullaje preventivo realizado en la colonia Cerro Verde, en el sector López Arellano, municipio de Choloma, Cortés.

Durante la inspección, los agentes le encontraron varios envoltorios plásticos transparentes que contenían hierba seca, supuestamente marihuana, así como otros paquetes con un polvo blanco, presuntamente cocaína.

La evidencia fue decomisada y asegurada conforme a los procedimientos establecidos por las autoridades, mientras que el sospechoso fue informado sobre los motivos de su detención y los derechos que le asisten.

Posteriormente, el joven fue trasladado y puesto a disposición de la Fiscalía de Turno, donde enfrentará una investigación por suponerlo responsable del delito de tráfico de drogas en perjuicio de la salud pública del Estado de Honduras.

La Policía Nacional indicó que este tipo de operaciones forman parte de la estrategia para combatir el narcomenudeo y reducir la incidencia delictiva en barrios y colonias del país.