Tomás Zambrano asegura que el Congreso respetó el debido proceso en los juicios políticos

Tegucigalpa, Honduras.

"Se llevó a cabo el debido proceso. Se evacuó el derecho a la defensa, el estado de inocencia, las audiencias, los plazos de evacuación de pruebas y al final los que se quisieron presentar se presentaron, el que no quiso no se presentó y se llevó a cabo el proceso", declaró el titular del Legislativo.

Según un comunicado oficial del Congreso Nacional, Zambrano sostuvo que durante el desarrollo de los procesos se garantizó el derecho de defensa de los funcionarios sometidos a juicio político , así como las demás garantías procesales establecidas.

Tomás Zambrano , presidente del Congreso Nacional , afirmó este martes que el Poder Legislativo respetó las garantías judiciales y el debido proceso durante la aplicación de los juicios políticos que derivaron en la destitución de varios funcionarios del Estado, entre ellos el exfiscal general Johel Zelaya .

El presidente del Congreso explicó que el procedimiento aplicado tomó en cuenta los parámetros establecidos por una sentencia internacional relacionada con la figura del juicio político, incorporando mecanismos adicionales para fortalecer las garantías judiciales.

En ese sentido, indicó que el decreto mediante el cual se aprobó la destitución de los funcionarios incluye una disposición que permite a las personas afectadas presentar un recurso de amparo.

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"En el decreto de destitución se deja un artículo donde tiene derecho de amparo quien se mire afectado en el juicio político", manifestó Zambrano, al señalar que ese mecanismo no estaba contemplado expresamente en la ley, pero sí fue incorporado en el decreto aprobado por el Congreso.

El legislador recordó que el exfiscal general Johel Zelaya, quien fue destituido el pasado 25 de marzo tras el primer juicio político realizado en Honduras, ya hizo uso de ese recurso al presentar una acción de amparo.

Asimismo, rechazó las críticas de quienes aseguran que durante el proceso no se respetaron las garantías constitucionales de los funcionarios sometidos a juicio político.

"Hay gente que habla, opina y no lee", expresó Zambrano al referirse a los cuestionamientos sobre el procedimiento seguido por el Congreso Nacional.

El presidente del Legislativo también informó que el Congreso permanece a la espera de información oficial por parte de la Cancillería y la Procuraduría General de la República (PGR) sobre otros asuntos relacionados con estos procesos, al tiempo que aseguró que el Poder Legislativo cuenta con los expedientes completos de cada uno de los casos.