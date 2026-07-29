Galilea Montijo rompe el silencio sobre su físico: "Me tocaron un nervio"

México.

Galilea Montijo enfrentó las críticas que ha recibido en redes sociales por los cambios que algunos usuarios han notado en su cara. Durante una conversación en el programa Hoy, la conductora aseguró que las especulaciones sobre su apariencia han ido demasiado lejos y adelantó que próximamente revelará qué fue lo que realmente ocurrió con su salud. El tema surgió después de que el matutino presentara una nota sobre Claudia Álvarez, quien respondió recientemente a los comentarios que ha recibido por su figura. A partir de ello, Galilea reflexionó sobre la presión constante a la que están expuestas las figuras públicas. “Te volverías loco en esta vida tratando de caerle bien a todo el mundo, tratando de complacer a todo el mundo, de gustarle a todo el mundo. Desde que existen las redes sociales nunca eres demasiado flaca, siempre eres demasiado gorda; nunca eres demasiado bonita... No le das gusto a absolutamente nadie”, expresó.

La conductora reconoció que ella también ha sido blanco de críticas por su aspecto físico y aseguró que muchas de las opiniones se han emitido sin conocer el verdadero origen del problema. Montijo reveló que prepara un episodio especial de su pódcast junto a la doctora que la atiende, donde explicará a detalle la situación médica que enfrenta y que, según dijo, va mucho más allá de un procedimiento estético. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse “Voy a hacer un pódcast con mi doctora explicando lo que realmente me sucedió. Va más allá de un procedimiento estético. Realmente me están tratando como si tuviera una parálisis en la cara por un nervio que me tocaron. Ya les platicaré más adelante”. Asimismo, cuestionó a los especialistas que han opinado públicamente sobre su caso sin conocer su expediente médico y criticó la falta de ética profesional.