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Andy Nájar presente: MLS, con doblete de Son, vence a Liga MX en el 'All-Star'

El equipo de la MLS venció nuevamente a los de la Liga MX en el 'All-Star' este miércoles.

  • Actualizado: 29 de julio de 2026 a las 21:31 -
  • Agencia EFE
Andy Nájar presente: MLS, con doblete de Son, vence a Liga MX en el 'All-Star'

Andy Nájar tuvo minutos en el triunfo del seleccionado de la MLS sobre la Liga MX.
Washington, Estados Unidos.

El seleccionado de la MLS derrotó este miércoles por 4-3 al de la Liga MX en el 'All-Star', repitiendo triunfo por segundo año consecutivo en este duelo que enfrenta a las principales figuras de ambas ligas norteamericanas y que se disputó en Charlotte (Estados Unidos).

Luis Rey, de Chivas, adelantó al equipo de la Liga MX de cabeza en el minuto 8, pero el coreano Son Heung-Min (Los Ángeles FC) le dio la vuelta al marcador con un doblete en el 20 y el 23, el primero asistido por Carles Gil.

Poco antes del descanso, el danés Philip Zinckernagel (Chicago Fire) amplió a 3-1 la ventaja de la MLS. El venezolano Salomón Rondón, del Pachuca, recortó distancias en la reanudación, pero el brasileño Evander (Cincinnati) volvió a ampliar la ventaja del conjunto de la MLS tres minutos después.

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El cuarto gol nació gracias a una gran jugada del hondureño Andy Najar, quien partió desde su cancha. El lateral tocó, corrió al espacio y recibió una pared perfecta. Rozando el área rezagó para Zinckernagel y Evander colocó el 4-2 del partido.

Ya en el descuento, el argentino José Paradela (Cruz Azul) anotó el definitivo 4-3. Con la victoria de este miércoles, la MLS encadenó su segundo triunfo consecutivo sobre la Liga MX en el 'All-Star' y sumó su cuarta victoria en los cinco partidos disputados desde que se estableció este formato.

El 'All-Star' tuvo la ausencia destacada de Lionel Messi, del Inter Miami, excusado después de haber disputado la final del Mundial con Argentina.Es el segundo año consecutivo que Messi se pierde el 'All-Star' pese a estar convocado, pero su ausencia en la edición de 2025 le costó una sanción de un partido.

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Agencia EFE
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