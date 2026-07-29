Andy Nájar presente: MLS, con doblete de Son, vence a Liga MX en el 'All-Star'

Washington, Estados Unidos.

El seleccionado de la MLS derrotó este miércoles por 4-3 al de la Liga MX en el 'All-Star', repitiendo triunfo por segundo año consecutivo en este duelo que enfrenta a las principales figuras de ambas ligas norteamericanas y que se disputó en Charlotte (Estados Unidos).

Luis Rey, de Chivas, adelantó al equipo de la Liga MX de cabeza en el minuto 8, pero el coreano Son Heung-Min (Los Ángeles FC) le dio la vuelta al marcador con un doblete en el 20 y el 23, el primero asistido por Carles Gil.

Poco antes del descanso, el danés Philip Zinckernagel (Chicago Fire) amplió a 3-1 la ventaja de la MLS. El venezolano Salomón Rondón, del Pachuca, recortó distancias en la reanudación, pero el brasileño Evander (Cincinnati) volvió a ampliar la ventaja del conjunto de la MLS tres minutos después.