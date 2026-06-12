AA de San Pedro Sula se une a la celebración de 91 años de trayectoria mundial

San Pedro Sula

La comunidad de Alcohólicos Anónimos (AA) de San Pedro Sula se suma a la conmemoración de los 91 años de trayectoria de esta organización a nivel mundial, destacando su labor de acompañamiento y recuperación para personas con problemas de alcoholismo. En San Pedro Sula, la comunidad mantiene una presencia activa a través de diversos grupos de apoyo distribuidos en puntos estratégicos de la ciudad, donde entre 30 y 40 personas participan regularmente en las reuniones. Los grupos funcionan bajo los principios de anonimato, confidencialidad y gratuidad, brindando un espacio seguro para quienes deciden iniciar un proceso de recuperación. El alcoholismo es catalogado como una enfermedad por la Organización Mundial de la Salud, en Honduras, sus inicios fueron a partir del 15 de julio 1960. Esta fecha marca el inicio de una red de apoyo que ha salvado miles de vidas y este 2026 se celebran 66 años a nivel Nacional.

Javier O, miembro del Comité del Distrito 10 de Alcohólicos Anónimos, detalló a LA PRENSA que alrededor de 40 personas asisten diariamente a las reuniones que se realizan en el salón ubicado en el barrio Lempira, 10 calle, 3 avenida, Plaza La Libertad, local 3. "Nosotros realizamos reuniones todas las noches en un horario de 7:00 pm a 9:00 pm, en ocasiones otros miembros la realizan de 5:00 pm a 7:00 pm estos son grupos que tiene su propia autonomía", detalló Javier.

De acuerdo con la comunidad, el único requisito para formar parte de Alcohólicos Anónimos es tener el deseo de dejar de beber. La organización no cobra derechos de admisión ni cuotas de membresía, ya que se sostiene mediante las contribuciones voluntarias de sus integrantes.

"No estamos afiliados a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna", expresó Javier O, miembro del Comité del Distrito 10. El representante destacó que el propósito fundamental de AA es apoyar a las personas en su proceso de recuperación. "Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros. Compartimos nuestras experiencias, fortalezas y esperanzas con todo aquel que quiera recuperarse", manifestó. La comunidad reiteró que sus reuniones son gratuitas y se desarrollan en un ambiente de confidencialidad y respeto, brindando acompañamiento a quienes buscan superar los problemas relacionados con el consumo de alcohol.

Celebración del 91 aniversario internacional