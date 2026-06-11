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Alegría y orgullo en celebración del Día del Estudiante

Entre gritos, baile y pasión se vivió el Día del Estudiante en la zona norte.

  • Actualizado: 11 de junio de 2026 a las 12:26 -
  • Laura Amaya
Alegría y orgullo en celebración del Día del Estudiante

Entre gritos, baile y pasión se vivió el Día del Estudiante

 Foto: Moises Valenzuela / LA PRENSA
San Pedro Sula

Entre el fervor de la música, el baile y el reconocimiento al esfuerzo intelectual, la comunidad estudiantil de San Pedro Sula conmemoró el Día del Estudiante con una jornada llena de actividades culturales, artísticas y educativas.

Las celebraciones se llevaron a cabo en distintos centros educativos de la ciudad, entre ellos el Instituto Primero de Mayo, ubicado en la colonia Fesitranh, donde docentes y autoridades educativas organizaron una variada agenda de actividades para conmemorar el Día del Estudiante.

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Candidatas para la elccion de la madrina estudiantil 2026, Instituto Primero de Mayo

Candidatas para la elccion de la madrina estudiantil 2026, Instituto Primero de Mayo

 (Foto: Moisés Valenzuela / LA PRENSA)

La jornada incluyó presentaciones de baile, cuadros de danza folclórica, reconocimientos a la excelencia académica y la elección de la reina estudiantil 2026. Además, los alumnos disfrutaron de un refrigerio preparado especialmente para la ocasión, en un ambiente de alegría, compañerismo y sana convivencia.

Reconocimiento y medalla al equipo de fútbol del Colegio Primero de Mayo.

Reconocimiento y medalla al equipo de fútbol del Colegio Primero de Mayo.

 (Foto: Moisés Valenzuela / LA PRENSA)

La directora Miriam Castañeda detalló a LA PRENSA, que el instituto tiene un carga estudiantil de 1,715 estudiantes. "La matrícula ha subido, este año estamos en el proceso de mejora para subir la estadísticas".

Miriam Castañeda directora del Instituto Primero de Mayo.

Miriam Castañeda directora del Instituto Primero de Mayo.

 (Foto: Moisés Valenzuela / LA PRENSA)

“Hoy es un día para celebrar a los muchachos. Hemos desarrollado diferentes actividades deportivas, la elección de la reina estudiantil, un refrigerio y la presentación de cuadros de danza, culminando esta jornada de manera exitosa”, manifestó.

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En Honduras, el Día del Estudiante se conmemora cada 11 de junio en honor al natalicio de José Trinidad Reyes (1797-1855), considerado precursor de la educación nacional y fundador de la institución que posteriormente se convertiría en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

Dia del estudiante, representa el esfuerzo, la dedicación para quienes representa el futuro del país.

Dia del estudiante, representa el esfuerzo, la dedicación para quienes representa el futuro del país.

 (Foto: Moisés Valenzuela / LA PRENSA)

La fecha busca reconocer el esfuerzo, la dedicación y el aporte de miles de estudiantes hondureños, quienes representan el presente y el futuro del país.

Alegría, gritos, emociones, pancartardas de apoyo por parte de los estudiantes a sus representante de aula.

Alegría, gritos, emociones, pancartardas de apoyo por parte de los estudiantes a sus representante de aula.

 (Foto: Moisés Valenzuela / LA PRENSA)

Entre los centros educativos que celebraron esta fecha se encuentra el Instituto Técnológico en Administración de Empresas (INTAE), ubicado en la colonia Periodista, sector Calpules. Las actividades iniciaron con un acto cívico y el reconocimiento a los alumnos con excelencia académica.

Las bellas alumnas del INTAE apoyando a sus canditada favorita.

Las bellas alumnas del INTAE apoyando a sus canditada favorita.

 (Foto: Moisés Valenzuela / LA PRENSA)

José Antonio Alas, director del INTAE, expresó a LA PRENSA que la programación incluye premiaciones al rendimiento académico, la elección de la Madrina de los Estudiantes 2026, encuentros deportivos y torneos de ajedrez, actividades que fueron planificadas con anticipación.

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José Antonio Alas director del Instituto de Administración de Empresas (INTAE)

José Antonio Alas director del Instituto de Administración de Empresas (INTAE)

 (Foto: Moisés Valenzuela/ LA PRENSA)

Asimismo, señaló que el instituto mantiene una matrícula de 2,900 estudiantes. “La cantidad de alumnos se ha mantenido estable; actualmente no contamos con la infraestructura necesaria para recibir a más estudiantes”, explicó el director

Por otra parte, el director informó, que están a espera de la confirmación de las fechas de la semana de oxigenación que se les da a los estudiantes la primera semana de Julio, de momento las actividades y clases continúan durante el mes.

El director informó que están a la espera de la confirmación, por parte de la Secretaría de Educación, de las fechas correspondientes a la semana de oxigenación estudiantil, programada para la primera semana de julio.

Estudiantes del José Trinidad Reyes, San Pedro Sula

Estudiantes del José Trinidad Reyes, San Pedro Sula

 (Foto: Moisés Valenzuela/ LA PRENSA)

Mientras se oficializa el calendario, las actividades académicas y las clases continuarán desarrollándose con normalidad durante el presente mes.

En la ciudad industrial, otro de los centros educativos que celebró en grande el Día del Estudiante fue el Instituto José Trinidad Reyes. La jornada inició con un acto cívico, seguido de la presentación de las candidatas a la elección de la Madrina Estudiantil, reconocimientos al rendimiento académico y diversas actividades recreativas y deportivas.

El instituto cuenta con una matrícula superior a los 3,500 estudiantes, quienes participaron en las actividades organizadas para conmemorar esta fecha especial.

Entre abrazos, alegria disfrutaron su día.

Entre abrazos, alegria disfrutaron su día.

 (Foto: Moisés Valenzuela/ LA PRENSA)

Las actividades continuarán durante los próximos días en varios centros educativos del país, donde estudiantes, docentes y autoridades escolares se unen para conmemorar una fecha que destaca la importancia de la educación en el desarrollo de Honduras. El Día del Estudiante no solo reconoce el esfuerzo académico de los jóvenes, sino que también reafirma su papel como protagonistas del presente y futuro de la nación.



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Redacción web
Laura Amaya

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