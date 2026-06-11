Alegría y orgullo en celebración del Día del Estudiante

San Pedro Sula

Entre el fervor de la música, el baile y el reconocimiento al esfuerzo intelectual, la comunidad estudiantil de San Pedro Sula conmemoró el Día del Estudiante con una jornada llena de actividades culturales, artísticas y educativas. Las celebraciones se llevaron a cabo en distintos centros educativos de la ciudad, entre ellos el Instituto Primero de Mayo, ubicado en la colonia Fesitranh, donde docentes y autoridades educativas organizaron una variada agenda de actividades para conmemorar el Día del Estudiante.

La jornada incluyó presentaciones de baile, cuadros de danza folclórica, reconocimientos a la excelencia académica y la elección de la reina estudiantil 2026. Además, los alumnos disfrutaron de un refrigerio preparado especialmente para la ocasión, en un ambiente de alegría, compañerismo y sana convivencia.



La directora Miriam Castañeda detalló a LA PRENSA, que el instituto tiene un carga estudiantil de 1,715 estudiantes. "La matrícula ha subido, este año estamos en el proceso de mejora para subir la estadísticas".

“Hoy es un día para celebrar a los muchachos. Hemos desarrollado diferentes actividades deportivas, la elección de la reina estudiantil, un refrigerio y la presentación de cuadros de danza, culminando esta jornada de manera exitosa”, manifestó.

En Honduras, el Día del Estudiante se conmemora cada 11 de junio en honor al natalicio de José Trinidad Reyes (1797-1855), considerado precursor de la educación nacional y fundador de la institución que posteriormente se convertiría en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

La fecha busca reconocer el esfuerzo, la dedicación y el aporte de miles de estudiantes hondureños, quienes representan el presente y el futuro del país.

Entre los centros educativos que celebraron esta fecha se encuentra el Instituto Técnológico en Administración de Empresas (INTAE), ubicado en la colonia Periodista, sector Calpules. Las actividades iniciaron con un acto cívico y el reconocimiento a los alumnos con excelencia académica.

José Antonio Alas, director del INTAE, expresó a LA PRENSA que la programación incluye premiaciones al rendimiento académico, la elección de la Madrina de los Estudiantes 2026, encuentros deportivos y torneos de ajedrez, actividades que fueron planificadas con anticipación.

Asimismo, señaló que el instituto mantiene una matrícula de 2,900 estudiantes. “La cantidad de alumnos se ha mantenido estable; actualmente no contamos con la infraestructura necesaria para recibir a más estudiantes”, explicó el director Por otra parte, el director informó, que están a espera de la confirmación de las fechas de la semana de oxigenación que se les da a los estudiantes la primera semana de Julio, de momento las actividades y clases continúan durante el mes.

El director informó que están a la espera de la confirmación, por parte de la Secretaría de Educación, de las fechas correspondientes a la semana de oxigenación estudiantil, programada para la primera semana de julio.

Mientras se oficializa el calendario, las actividades académicas y las clases continuarán desarrollándose con normalidad durante el presente mes. En la ciudad industrial, otro de los centros educativos que celebró en grande el Día del Estudiante fue el Instituto José Trinidad Reyes. La jornada inició con un acto cívico, seguido de la presentación de las candidatas a la elección de la Madrina Estudiantil, reconocimientos al rendimiento académico y diversas actividades recreativas y deportivas. El instituto cuenta con una matrícula superior a los 3,500 estudiantes, quienes participaron en las actividades organizadas para conmemorar esta fecha especial.