Sanando el Linaje: Una jornada de oración y esperanza para la familia en San Pedro Sula

San Pedro Sula

Ayer viernes 29 de agosto, el Auditorio Julián Arriaga de San Pedro Sula se llenó de esperanza durante la jornada “Sanando el Linaje”, organizada como parte del programa Educando con Propósito de la UTH.

Más que un evento, fue una experiencia de oración y reflexión en la que estudiantes, docentes, familias y comunidad abrieron el corazón para pedir por la sanación de sus hogares y generaciones.

La actividad contó con la participación de tres sacerdotes invitados. El presbítero José Jairo Holguín (Colombia) habló sobre la sanación del linaje, recorriendo la historia humana y las heridas que atraviesan a las familias, mientras llamó a orar unidos para restaurar corazones.