Sanando el Linaje: Una jornada de oración y esperanza para la familia en San Pedro Sula

Ayer viernes 29 de agosto, el Auditorio Julián Arriaga de San Pedro Sula se llenó de esperanza durante la jornada “Sanando el Linaje”, organizada como parte del programa Educando con Propósito de la UTH.
Más que un evento, fue una experiencia de oración y reflexión en la que estudiantes, docentes, familias y comunidad abrieron el corazón para pedir por la sanación de sus hogares y generaciones.
La actividad contó con la participación de tres sacerdotes invitados. El presbítero José Jairo Holguín (Colombia) habló sobre la sanación del linaje, recorriendo la historia humana y las heridas que atraviesan a las familias, mientras llamó a orar unidos para restaurar corazones.
Por su parte, el presbítero Daniel Alejandro Fernández (Honduras) dirigió la Hora Santa con oraciones por la unidad y la restauración familiar. Y, finalmente, el presbítero Julián Andrés Quimbayo (Colombia) destacó la importancia de orar en familia, valorar el tiempo compartido y caminar hacia hogares santos.
Un momento especial fue la apertura a cargo de Emma de Valladares, directora de Mercadeo Corporativo, quien recordó: “En UTH no solo formamos profesionales, también estamos comprometidos en formar seres humanos con calidez, cuidando de nuestros estudiantes y de sus familias”.
El evento fue respaldado por aliados como Mente Sana, Telepaís, OPSA, Sinergia, Parroquia La Santa Cruz, Parroquia Nuestra Señora de la Asunción, Elevatehub y OptimusCard, consolidando un esfuerzo conjunto que busca trabajar no solo en la mente, sino también en el corazón.
La jornada “Sanando el Linaje” cerró el Mes de la Familia, pero el compromiso de UTH de fortalecer la unión familiar continúa. Como parte de esta misión, el próximo sábado 6 de septiembre se celebrará el Family Building, un evento abierto al público y sin costo, con actividades recreativas, juegos, sorpresas y la participación de grupos que concursarán por capital semilla para impulsar proyectos familiares. Porque, como afirma la institución, “una familia que camina en Dios, camina siempre con esperanza”.