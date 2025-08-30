Roger Stone, exasesor de Trump, deja advertencia a Libre

TEGUCIGALPA

“El Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes reconoce la amenaza que representa Xiomara Castro de Honduras”, escribió Stone, quien además mencionó a Venezuela en su publicación.

El estratega político estadounidense Roger Stone, conocido por su cercanía con el expresidente Donald Trump, lanzó duras críticas contra el gobierno de Honduras a través de su cuenta en X.

Sus declaraciones se suman a los recientes señalamientos que enfrenta el gobierno hondureño por su respaldo al régimen de Nicolás Maduro, acusado por Washington de liderar el Cartel de los Soles en Venezuela.

El polémico consultor aseguró que tanto la mandataria hondureña como la aspirante presidencial de Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, y los principales dirigentes del partido oficialista, “deben ser derrotados en las elecciones de este año y posteriormente extraditados a Estados Unidos para ser encarcelados por sus atroces crímenes”.

El pasado 9 de agosto, la presidenta Castro manifestó su “plena solidaridad con el pueblo venezolano y con su presidente”, rechazando las acusaciones que calificó como “ataques infundados” luego de que Estados Unidos aumentara a 50 millones de dólares la recompensa por la captura de Maduro.

Cabe recordar que el líder venezolano fue imputado en 2020, durante la administración Trump, por cargos de narcotráfico y terrorismo. La actual fiscal general de EE. UU., Pam Bondi, también afirmó que el régimen de Maduro ha utilizado el espacio aéreo hondureño para trasladar drogas hacia Norteamérica.

Ante estos señalamientos, el coordinador de Libre y expresidente Manuel Zelaya Rosales negó categóricamente cualquier vínculo de corrupción en el país.

“Es absolutamente falso que el presidente Nicolás Maduro pague sobornos a funcionarios hondureños para permitir el paso de drogas”, subrayó.

Por su parte, el gobierno estadounidense ha reiterado que el Cartel de los Soles y el grupo criminal Tren de Aragua, ambos vinculados a Venezuela, fueron declarados como organizaciones terroristas.

“Bajo la administración del dictador Nicolás Maduro, estas estructuras apoyan a terroristas que ingresan a nuestro país para traficar narcóticos, enriquecerse e infundir violencia en las comunidades”, señaló recientemente en X la Oficina del Departamento de Estado para Latinoamérica.