José Amílcar Hernández, hermano de JOH, enfrenta audiencia de imputados

Tegucigalpa, Honduras.

Autoridades judiciales confirmaron que José Amílcar Hernández, hermano del expresidente Juan Orlando Hernández, se presentó este sábado a la audiencia de declaración de imputados, junto a otros ocho implicados. La audiencia de imputación estaba programada para las 9:00 de la mañana en el Juzgado de lo Penal en Materia de Corrupción. Hernández pasó la noche bajo custodia en las mismas instalaciones judiciales, luego de haber sido capturado el viernes por la mañana.

A las instalaciones de los juzgados en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción arribaron defensores de derechos humanos, con el propósito de verificar el estado de salud de Amílcar Hernández. Entre los personas implicadas también figuran: Magda Edy y Dilia Lizeth López Sierra, gerentes de la cooperativa; Isis Carina Ramírez, vicepresidenta de la junta directiva; así como Yolanda Corea Alvarado, Jorge Alberto Juárez Rodríguez, Sandra Nohemí Fuentes y Alejandra María Suárez.

De acuerdo con las autoridades, la audiencia forma parte de una investigación contra una red integrada por directivos, empleados y bufetes privados señalados de sustraer fondos millonarios de la Cooperativa Mixta de Mujeres Unidas Limitada (COMIXMUL). Las investigaciones establecen que la red habría utilizado falsos contratos de servicios profesionales para desviar más de 47 millones de lempiras (L47,601,743.80). Según el Ministerio Público, José Amílcar Hernández cobró por supuestas consultorías y servicios legales que nunca fueron realizados.