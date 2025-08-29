¿Quién es el hermano de Juan Orlando Hernández capturado por la Atic?

José Amílcar Hernández, uno de los tres hermanos conocidos del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue capturado este viernes por agentes de Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) en la aldea Las Casitas, de Tegucigalpa, capital de Honduras.
El hermano del expresidente de Honduras fue detenido en el marco de una investigación por la presunta sustracción de fondos de una cooperativa.
Según el Ministerio Público, José Amílcar Hernández enfrentará acusaciones por los delitos de lavado de activos, apropiación indebida agravada y estafa continuada. Estas medidas también serán aplicadas a todas las personas vinculadas en los delitos.
No existe una biografía pública de José Amílcar Hernández. No obstante, se confirmó que es el mayor de los 16 hermanos de Juan Orlando, y fue coronel de las Fuerzas Armadas cuando comenzó el ascenso de sus hermanos en el crimen y la política hondureña.
Asimismo, en 2018, durante la presidencia de Juan Orlando Hernández, se convirtió en asesor de la Casa Presidencial.
José Amílcar Hernández estuvo presente durante el juicio de "Tony" Hernández, pidiendo su no culpabilidad. En 2021, le envió una carta al juez Kevin Castel para solicitarle clemencia por su hermano menor.
Medios estadounidenses registraron el pasado 3 de octubre de 2019 una entrevista a José Amílcar Hernández durante el juicio de Juan Antonio Hernández, mejor conocido como "Tony".
De acuerdo con las recientes investigaciones del MP, la sustracción de recursos se realizó mediante la suscripción de falsos contratos de servicios profesionales por más de 47 millones de lempiras (L47,601,743.80).
Sin embargo, el MP comprobó que dichos servicios nunca se llevaron a cabo, sino que fueron utilizados como un mecanismo de fraude en perjuicio de la cooperativa.