Llega a los tribunales el hermano del expresidente Juan Orlando Hernández

Tegucigalpa, Honduras.

José Amílcar Hernández, hermano del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, llegó este viernes al Juzgado en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción en Tegucigalpa para la audiencia de imputación en su contra. Hernández fue detenido en horas de la mañana por agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) durante un allanamiento ejecutado en la aldea Las Casitas, en Tegucigalpa. Posteriormente, fue trasladado a las instalaciones de la Atic junto a otros implicados en la misma causa.

De acuerdo con las autoridades, las capturas forman parte de una investigación contra una red integrada por directivos, empleados y bufetes privados señalados de sustraer fondos millonarios de la Cooperativa Mixta de Mujeres Unidas Limitada (COMIXMUL). Entre los detenidos también figuran Magda Edy y Dilia Lizeth López Sierra, gerentes de la cooperativa; Isis Carina Ramírez, vicepresidenta de la junta directiva; así como Yolanda Corea Alvarado, Jorge Alberto Juárez Rodríguez, Sandra Nohemí Fuentes y Alejandra María Suárez.