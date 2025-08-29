  1. Inicio
Llega a los tribunales el hermano del expresidente Juan Orlando Hernández

José Amílcar Hernández llegó a los tribunales de anticorrupción por la presunta sustracción de fondos de una cooperativa.

José Amílcar Hernández, hermano mayor del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández.

 Foto de archivo
Tegucigalpa, Honduras.

José Amílcar Hernández, hermano del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, llegó este viernes al Juzgado en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción en Tegucigalpa para la audiencia de imputación en su contra.

Hernández fue detenido en horas de la mañana por agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) durante un allanamiento ejecutado en la aldea Las Casitas, en Tegucigalpa. Posteriormente, fue trasladado a las instalaciones de la Atic junto a otros implicados en la misma causa.

Capturan a hermano del expresidente Juan Orlando Hernández

De acuerdo con las autoridades, las capturas forman parte de una investigación contra una red integrada por directivos, empleados y bufetes privados señalados de sustraer fondos millonarios de la Cooperativa Mixta de Mujeres Unidas Limitada (COMIXMUL).

Entre los detenidos también figuran Magda Edy y Dilia Lizeth López Sierra, gerentes de la cooperativa; Isis Carina Ramírez, vicepresidenta de la junta directiva; así como Yolanda Corea Alvarado, Jorge Alberto Juárez Rodríguez, Sandra Nohemí Fuentes y Alejandra María Suárez.

Según las autoridades, el traslado de José Amílcar Hernández se ha dificultado debido a su estado de salud.

Las investigaciones establecen que la red habría utilizado falsos contratos de servicios profesionales para desviar más de 47 millones de lempiras (L47,601,743.80).

Según el Ministerio Público, José Amílcar Hernández cobró por supuestas consultorías y servicios legales que nunca fueron realizados.

Se trata de la tercera línea de investigación que confirma la sustracción de recursos de COMIXMUL mediante contratos simulados, firmados desde 2015 a la fecha.

El esquema fraudulento habría causado un perjuicio superior a los 37 millones de lempiras (L37,209,243.80), ejecutado en complicidad entre abogados, directivos y empleados de la cooperativa.

