Unah plantea retos de la educación superior en foro iberoamericano sobre IA

Madrid, España. El rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Odir Fernández, participó en un encuentro en Madrid donde autoridades universitarias acordaron impulsar la regulación de la inteligencia artificial, fortalecer el español y el portugués y ampliar la movilidad académica. La regulación de la inteligencia artificial (IA), el fortalecimiento del español y el portugués y la movilidad estudiantil figuran entre los principales desafíos de la educación superior de Honduras y el resto de Iberoamérica, según lo expuesto durante un foro universitario celebrado este martes en Madrid, España. En el encuentro participó el rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), Odir Fernández, junto con rectores y autoridades de una veintena de universidades iberoamericanas, quienes acordaron una agenda común para afrontar los retos tecnológicos y académicos de la región.

El documento, aprobado durante el Foro Universitario Iberoamericano de Conocimiento, en la sede del Instituto Cervantes, establece 25 compromisos orientados a fortalecer la cooperación entre instituciones educativas y promover una educación superior vinculada con las necesidades actuales de la sociedad.

Uno de los puntos centrales es la necesidad de adaptar las universidades a los avances tecnológicos y reducir las brechas digitales que afectan los procesos de enseñanza e investigación. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Fernández advirtió sobre la urgencia de transformar las instituciones de educación superior para responder a las exigencias de las nuevas generaciones y los cambios tecnológicos.

“Tenemos que pasar de esas universidades que vienen del siglo XIX en infraestructura, el siglo XX en sus profesores y el siglo XXI en sus estudiantes”, expresó el rector hondureño en declaraciones a la agencia EFE. El académico agregó que las universidades deben avanzar hacia el siglo XXI para responder a los desafíos tecnológicos y mejorar la formación de los estudiantes.

Español y portugués como idiomas científicos

Otro de los compromisos asumidos por las autoridades universitarias es fortalecer el uso del español y el portugués en la producción y enseñanza del conocimiento científico. Durante el foro, los participantes destacaron que ambos idiomas son compartidos por más de 800 millones de personas y que su presencia debe ampliarse en la investigación, además de la enseñanza y la difusión cultural. Para Honduras, este compromiso representa una oportunidad para fortalecer la producción científica de sus universidades y ampliar la divulgación de investigaciones en español, así como la cooperación con instituciones de países de habla portuguesa.

Las autoridades también defendieron la riqueza plurilingüe de Iberoamérica y la necesidad de que sus idiomas tengan mayor presencia en los espacios científicos internacionales.

Proponen ampliar los intercambios académicos

La movilidad estudiantil y docente fue otro de los temas abordados durante la reunión. Los representantes universitarios propusieron impulsar una Red Universitaria Iberoamericana de Conocimiento, cuyo primer acto fundacional se desarrolló en el marco de este foro. La iniciativa busca fortalecer la cooperación entre instituciones, ampliar las oportunidades de intercambio académico y facilitar el reconocimiento de títulos universitarios entre países. Fernández señaló que España continúa siendo una referencia para América Latina en materia de educación superior, una situación que se refleja en la movilidad de estudiantes latinoamericanos hacia ese país.

Por su parte, la rectora de la Universidad de Concepción de Chile, Jacqueline Sepúlveda, destacó la importancia de facilitar la movilidad de estudiantes y profesores para incrementar las capacidades de investigación y desarrollo de la región. Según Sepúlveda, esta cooperación contribuiría a fortalecer la soberanía intelectual de los países iberoamericanos.

Acuerdan impulsar una regulación de la inteligencia artificial

La agenda universitaria también plantea la necesidad de establecer criterios compartidos para regular la inteligencia artificial, con el objetivo de que el desarrollo tecnológico respete la dignidad humana. El documento advierte, además, sobre la importancia de considerar el consumo sostenible de agua y energía en los centros de datos que sustentan estas tecnologías. Los participantes sostuvieron que las universidades deben desempeñar un papel activo en el debate sobre el uso de la IA, tanto en los procesos educativos como en la investigación y la generación de conocimiento.