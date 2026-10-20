Honduras capacitará a 60,000 maestros en inteligencia artificial con Google

San Pedro Sula, Honduras.– Unos 60,000 docentes hondureños serán capacitados en inteligencia artificial mediante herramientas de Google, en una iniciativa que busca incorporar esta tecnología en la planificación de clases y la elaboración de materiales educativos. El programa es impulsado por la Dirección de Gestión por Resultados (Diger) y la Secretaría de Educación (Seduc), con el uso de Google Gemini, una herramienta de inteligencia artificial que puede apoyar a los maestros en la preparación de contenidos y actividades para sus estudiantes. De acuerdo con la información divulgada por las instituciones, se trata de un programa de formación docente de alcance regional, presentado como el más grande de Google en América Latina enfocado en el uso de inteligencia artificial por parte de los educadores.

La propuesta apunta a que los maestros utilicen estas herramientas para diseñar recursos didácticos, organizar sus clases y adaptar los contenidos a las necesidades de aprendizaje de los alumnos. La iniciativa fue dada a conocer en el marco del Google Public Sector Summit 2026, que se desarrolla en Washington, Estados Unidos, con la participación de funcionarios hondureños vinculados a la transformación digital. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El proyecto se suma a otras acciones que las autoridades preparan en materia de conectividad y protección de los sistemas tecnológicos, áreas que consideran necesarias para ampliar el acceso a los servicios digitales en el país.