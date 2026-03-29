Tradición y fe: feligreses de San Pedro Sula celebran el Domingo de Ramos

Con ramos de palma en las manos y muestras de fe, cientos de feligreses salieron desde tempranas horas este Domingo de Ramos para conmemorar el inicio de la Semana Santa.
Las calles aledañas a la parroquia de San Pedro Sula, se vieron concurridas por familias enteras que participaron en las tradicionales procesiones, recordando la entrada de Jesús en Jerusalén, según relatos bíblicos.
La procesión del Domingo de Ramos en la Catedral Metropolitana San Pedro Apóstol, fue presidida por el obispo emérito Ángel Garachana.
Previo al inicio del recorrido, el obispo se dirigió a los fieles congregados, recordando el verdadero significado de la celebración y la importancia de mantener viva la fe durante la Semana Santa.
A pesar de las condiciones lluviosas, las procesiones del Domingo de Ramos se desarrollaron con normalidad. En algunos sectores, las comunidades católicas optaron por realizar la bendición de los ramos dentro de los templo.
Durante el recorrido, los participantes elevaron oraciones y entonaron cantos, manteniendo viva la tradición y reforzando el significado religioso de esta celebración para la comunidad católica.
“Desde niña mi mamá me traía a bendecir las palmas, ahora vengo con mis hijos y ellos lo harán con mis nietos”, señaló María García, residente de la colonia Ruiz.
En las comunidades del Merendón, la confección de palmas tejidas se mantiene como una tradición artesanal, transmitida de padres a hijos y valorada por su riqueza cultural.
Muchas familias mantienen la costumbre de preservar las palmas bendecidas durante todo el año, colocándolas en puertas o altares domésticos como expresión de su fe.
Posteriormente, estas palmas son quemadas para producir la ceniza que se utiliza el Miércoles de Ceniza, una tradición que recuerda a los fieles el texto bíblico de Génesis: “polvo eres y al polvo volverás”.
“Es un llamado a detenernos y pensar en cómo estamos viviendo nuestra fe”, señala el padre Mejía.
Muchos sampedranos ven esta fecha como una oportunidad para acercarse a la Iglesia, fortalecer la fe y reflexionar sobre sus principios en medio del ajetreo cotidiano.