Horóscopo de hoy, 17 de mayo, predicciones de cada signo zodiacal

En el amor gozarás de tantas posibilidades como quieras.
ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Si no tienes una relación de pareja estable, las oportunidades surgirán con bastante fluidez en ambientes de diversión y ocio, también en viajes y reuniones sociales, en las que proyectarás gran encanto personal, aun por encima de la belleza.
TAURO (21 abril - 20 mayo). Puedes estar iniciando uno de los mejores momentos de tu vida. Aunque el panorama profesional pinta mal, tu situación dará un giro radical y mejorarán tus condiciones de forma importante. En el amor gozarás de tantas posibilidades como quieras.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). No deberías juzgar a la ligera a quienes te rodean. Muchas personas están intentando demostrar el cariño que sienten por tu persona en momentos de crisis, y hacen lo que pueden para mejorarlo, peor sería que no te prestasen atención.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). Hoy te tocará tomar la iniciativa en cualquier plan en el que participes, porque de lo contrario se acabarán frustrando tus expectativas. Tu vida se llenará de propuestas, pero tendrás que decidir rápido para no perder el tren.
LEO (23 julio - 22 agosto). El cuidado del cuerpo puede convertirse en tu primera necesidad. Te puedes plantear una dieta estricta y algo de ejercicio saludable, pero sobre todo cuida de que no te cambie el humor, porque tal vez no merezca la pena.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Los más pequeños de la casa reclamarán tu constante atención, y ya es hora de que se la prestes. Pasarás no obstante unos momentos formidables con la familia, porque encontraréis motivaciones comunes para pasar el tiempo libre.
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Pueden llegar oportunidades para la inversión y las actividades puramente empresariales, aunque en este terreno deberías alejar de ti y de tus socios la noción de aventura y gusto por el riesgo.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Las dudas sentimentales se han alejado por completo de tu vida, y disfrutarás como nunca junto a tu pareja a partir de esta jornada, cuando recibirás un regalo especial que te dará la pista de por dónde van los tiros.
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Se inician para los Sagitario nuevos ciclos sentimentales, que pueden concretarse en cambios de estatus en la pareja o en una toma de actitud diferente en quien está buscando una compañía que no acaba de concretarse.
CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Serás útil a la gente de tu entorno, pese a que te quede poco tiempo para tus propias cosas, y tu autoestima, y sobre todo la de los demás, crecerá notablemente, hasta el punto de plantearte hacer de esta tendencia tu forma de vida.
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). El trabajo y la actividad social, generalmente relacionados con viajes y desplazamientos, se encontrarán muy ligados; si tienes una relación más o menos estable, se pondrá a prueba, porque tu pareja deberá amoldarse a estos cambios.
PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Las conversaciones que tengas hoy en tu entorno pueden ser decisivas para tus intereses inmediatos, de forma que piensa muy bien lo que tienes que decir y hazlo con claridad; no estaría de más que memorizases un pequeño guión.