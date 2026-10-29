Mujer muere y otra resulta herida tras accidente vial en Santa Bárbara

Santa Bárbara, Honduras. Una mujer identificada como Lizdemy Fabiola Barahona Quintanilla, perdió la vida en un accidente de tránsito registrado en la calle principal del municipio de Las Vegas, Santa Bárbara.

Según los primeros datos sobre el hecho, la joven se desplazaba en una motocicleta cuando, por causas que aún no han sido esclarecidas, colisionó contra la parte trasera de un camión. El impacto le habría provocado lesiones que le causaron la muerte.

En el mismo accidente, otro joven resultó herida y recibió atención tras el percance. Sin embargo, hasta el momento no se ha informado sobre su estado de salud.