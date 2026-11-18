Nueva York, Estados Unidos. Las empresas de Centroamérica que aún no utilizan la Inteligencia Artificial (IA) para sus operaciones se están quedando rezagadas y con pocas probabilidades de competir en el mercado global. Esa es la principal conclusión del primer día de conferencias de Momentum BAC 2026 que inició ayer y concluye hoy en Nueva York. BAC reúne a 126 representantes de 92 empresas de la región, entre ellos de Honduras, quienes tienen la oportunidad de conocer las experiencias de 27 expositores de empresas líderes a nivel mundial. El evento cuenta con aliados estratégicos de BAC en su condición de expositores especialistas que representan empresas como McKinsey & Company, AWS, LLYC, Deloitte, Microsoft y Databricks, además de expertos de BAC. El desafío de las empresas es definir dónde aplicar la IA, cómo convertirla en valor y qué capacidades necesita una organización para hacerlo de forma segura y sostenible. Con ese objetivo, BAC reúne a las empresas más grandes de Centroamérica en el evento bianual “Momentum BAC 2026”, en el que se muestra cómo se aplican las nuevas tecnologías en los productos financieros que la entidad ofrece a sus clientes. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Ejecutivos de empresas participantes y clientes de BAC forman parte de un ecosistema económico que el banco conoce de cerca: el equivalente al 55% del Producto Interno Bruto (PIB) de Centroamérica pasa por los medios de pago de BAC. "Esta cifra refleja el alcance de la relación del banco con el sector empresarial de la región y la oportunidad de impulsar conversaciones sobre las transformaciones que inciden en la competitividad de las empresas", reza un comunicado de prensa.

Hoy o nunca

"La conversación ya no es si las empresas incorporarán inteligencia artificial, sino cuándo y dónde puede generar mayor valor y qué necesitan para hacerlo de manera responsable", dijo a los presentes Rodolfo Trejos, vicepresidente Corporativo Senior de Banca de Empresas de BAC. Agregó que "en BAC tenemos como socios estratégicos a los principales proveedores del mundo, lo que nos permite ofrecer a nuestros clientes productos financieros con tecnología proporcionada por los mejores proveedores. Así facilitamos la adopción y damos el primer paso necesario para seguir creciendo en sus mercados".