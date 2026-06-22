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ICE detiene a hondureño y ahora enfrenta cargos por armas en Carolina del Sur

ICE indicó que Mejía Mencía habría ingresado de manera irregular a Estados Unidos, fue posteriormente deportado y luego habría reingresado al país sin autorización

ICE detiene a hondureño y ahora enfrenta cargos por armas en Carolina del Sur

El hondureño Jairo Rossel Mejía Mencía.
Carolina del Sur, Estados Unidos.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) informó sobre el arresto del hondureño Jairo Rossel Mejía Mencía, ocurrido en el condado de Beaufort, Carolina del Sur.

Según la agencia, la detención se realizó durante un operativo coordinado con la División de Aplicación de la Ley de Carolina del Sur y la Oficina del Sheriff del Condado de Beaufort, en la ciudad de Bluffton.

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ICE indicó que Mejía Mencía habría ingresado de manera irregular a Estados Unidos, fue posteriormente deportado y luego habría reingresado al país sin autorización.

Además, la agencia señaló que el ciudadano hondureño mantiene un proceso penal pendiente relacionado con la presunta posesión ilegal de un arma de fuego.

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Tras su arresto, Mejía Mencía permanecerá bajo custodia del ICE mientras las autoridades gestionan la reactivación de su orden de deportación.

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Redacción La Prensa
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