ICE detiene a hondureño y ahora enfrenta cargos por armas en Carolina del Sur

Carolina del Sur, Estados Unidos.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) informó sobre el arresto del hondureño Jairo Rossel Mejía Mencía, ocurrido en el condado de Beaufort, Carolina del Sur.

Según la agencia, la detención se realizó durante un operativo coordinado con la División de Aplicación de la Ley de Carolina del Sur y la Oficina del Sheriff del Condado de Beaufort, en la ciudad de Bluffton.