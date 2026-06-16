Protestan por hondureños deportados 48 horas después de ser detenidos por ICE

Un grupo de manifestantes se congregó el lunes frente a la oficina de campo del ICE en Tukwila, Washington, Estados Unidos, para protestar por la deportación de los hermanos hondureños Isaac, de 17 años, y su hermana Jocelyn, de 21.
Los activistas pidieron al medio King 5 que no publicara sus apellidos para proteger su privacidad.
Según los defensores de los derechos humanos, los hermanos fueron arrestados el sábado cuando se dirigieron a comprar comida y fueron deportados a Honduras el lunes.
El novio de Jocelyn, Trevor Groshell, dijo que recibió una llamada telefónica que nunca esperó.
"Me estaba diciendo que me quiere, que está bien y que ya está de vuelta en Honduras, al menos a salvo", dijo Groshell.
Grupos defensores de los inmigrantes dijeron que la familia había estado trabajando para conseguir atención médica para Isaac, quien ha sobrevivido al cáncer en dos ocasiones y es amputado.
"Por eso estaban en este país, pero en lugar de eso, fueron obligados a entrar en este edificio, y sus padres literalmente tuvieron que contemplar la posibilidad de entregarse a la custodia del ICE para poder ver a sus hijos", dijo Inés González, activista de Capybara Colectiva.
El rápido lapso de tiempo entre el arresto y la deportación se ha vuelto cada vez más común bajo el impulso de la administración Trump para acelerar la aplicación de las leyes de inmigración.
La ley federal permite la deportación de ciertos inmigrantes mediante un proceso denominado expulsión acelerada, que permite la deportación sin comparar ante un juez de inmigración.
Si bien la expulsión acelerada existe desde hace años, la administración Trump ha ampliado su uso al tiempo que ha ordenado al ICE que acelere los arrestos, los traslados y las deportaciones en todo el país.
No está claro qué proceso migratorio específico se utilizó en el caso de Isaac y Jocelyn. Los datos más recientes del Proyecto de Datos de Deportación muestran que, de las 827 deportaciones que tuvieron lugar en el área de Seattle entre enero y marzo de 2026, 38 se realizaron mediante el procedimiento de expulsión acelerada.
King 5 contactó a ICE para preguntar por qué los hermanos fueron arrestados y por qué fueron deportados tan rápidamente. ICE no había respondido al momento de la publicación.
Los defensores afirman que el caso pone de manifiesto el escaso tiempo del que disponen las familias para reaccionar una vez que un ser querido es detenido.