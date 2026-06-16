Protestan por hondureños deportados 48 horas después de ser detenidos por ICE

Washington, Estados Unidos.

Un grupo de manifestantes se congregó el lunes frente a la oficina de campo del ICE en Tukwila, Washington, Estados Unidos, para protestar por la deportación de los hermanos hondureños Isaac, de 17 años, y su hermana Jocelyn, de 21. Los activistas pidieron al medio King 5 que no publicara sus apellidos para proteger su privacidad.

Según los defensores de los derechos humanos, los hermanos fueron arrestados el sábado cuando se dirigieron a comprar comida y fueron deportados a Honduras el lunes. El novio de Jocelyn, Trevor Groshell, dijo que recibió una llamada telefónica que nunca esperó. "Me estaba diciendo que me quiere, que está bien y que ya está de vuelta en Honduras, al menos a salvo", dijo Groshell. Grupos defensores de los inmigrantes dijeron que la familia había estado trabajando para conseguir atención médica para Isaac, quien ha sobrevivido al cáncer en dos ocasiones y es amputado.