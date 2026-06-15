Sentencian a 46 meses de cárcel a hondureño en Michigan

Michigan, Estados Unidos.

Un juez federal en Bay City, Michigan, Estados Unidos, sentenció el viernes a Wilmer Rodríguez, de 39 años, un inmigrante hondureño indocumentado, a 46 meses de prisión por reingresar ilegalmente a Estados Unidos luego de haber sido deportado y condenado previamente por delitos graves a nivel estatal. Según los registros judiciales, agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos arrestaron a Rodríguez en Grayling, Michigan, poco más de un año después de que fuera deportado tras una condena estatal por agresión sexual en primer grado, secuestro grave y un delito relacionado con armas de fuego.

Rodríguez había sido expulsado de Estados Unidos en cuatro ocasiones distintas. Además, en 2014 fue acusado a nivel federal y condenado por reingreso ilegal al país después de una deportación previa. “Este caso subraya la importancia de mantener fronteras seguras. El gobierno ha expulsado repetidamente a este delincuente violento de nuestro país. La última vez lo deportamos tras ser condenado por el delito sexual más grave de Michigan, secuestro y posesión ilegal de armas de fuego. Aun así, regresó e infringió nuestras leyes. No queremos que delincuentes extranjeros entren ilegalmente y perjudiquen a los estadounidenses”, declaró el fiscal federal Jerome F. Gorgon Jr. En junio de 2012, Rodríguez se declaró culpable de reingreso ilegal al país por parte de un inmigrante indocumentado deportado. En esa ocasión fue arrestado en el Distrito Este de Luisiana.